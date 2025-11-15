IPL की एक और बड़ी ट्रेड डील का ऐलान, LSG ने  मोहम्मद शमी और MI के इस ऑलराउंर को खरीदा

रिपोर्ट के अनुसार, एलएसजी ने रवि बिश्नोई, डेविड मिलर, आकाश दीप और शमर जोसेफ को रिलीज करके 27.25 करोड़ रुपये बचाने का भी फैसला किया है। ये दोनों तेज गेंदबाज़ ज्‍यादा नहीं खेले हैं। इस बीच मिलर और बिश्नोई का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। मयंक को रिलीज नहीं किया जाएगा और मुंबई इंडियंस (MI) के साथ अर्जुन तेंदुलकर की ट्रेडिंग होने की उम्मीद है। यह देखते हुए कि एलएसजी ने शार्दुल ठाकुर को पहले ही MI में ट्रेड कर लिया है, उनके पास आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये होंगे।