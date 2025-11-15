Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL की एक और बड़ी ट्रेड डील का ऐलान, LSG ने  मोहम्मद शमी और MI के इस ऑलराउंर को खरीदा

LSG Trade Player List: संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा व सैम कुरेन की आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील के बाद एक और बड़ी ट्रेडिंग सामने आ रही है। एलएसजी ने मोहम्‍मद शमी को 10 करोड़ रुपये में एसआरएच से ट्रेड किया है। इसके साथ ही उसने अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस से ट्रेड किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 15, 2025

LSG Trade Player List

आईपीएल मैच के दौरान संजीव गोयंंका से बात करते मोहम्‍मद शमी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/LucknowIPL)

LSG Trade Player List: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) की नीलामी से पहले सबसे बड़ी ट्रेड डील राजस्‍थान रॉयल्‍स और चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के बीच संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा व सैम कुरेन को लेकर हुई है। वहीं, मोहम्मद शमी को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने ट्रेड किया है। इसके साथ ही एलएसजी ने मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर को उनके बेस प्राइज पर ट्रेड कर लिया है। फ्रैंचाइजी ने इन दोनों को खरीदने की घोषणा कर दी है।

मोहम्मद शमी को 10 करोड़ रुपये में खरीदा

अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी सनराइजर्स हैदराबाद से सफल ट्रेड के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलेंगे। आईपीएल 2025 सीज़न से पहले सनराइजर्स के लिए 10 करोड़ रुपये में दूसरे सबसे महंगे अधिग्रहण शमी अपनी मौजूदा फीस पर एलएसजी में शामिल होंगे। यह वरिष्ठ तेज़ गेंदबाज़ 2013 में पदार्पण के बाद से पांच फ़्रैंचाइज़ियों के लिए 119 आईपीएल मैच खेल चुका है और अपने साथ अपार अनुभव लेकर आया है। 

एसआरएच में शामिल होने से पहले, शमी गुजरात टाइटन्स टीम का एक अभिन्न हिस्सा थे और उन्होंने 2023 में 17 मैचों में 28 विकेट लेकर पर्पल कैप जीती थी। हालांकि वह चोट के कारण 2024 सीज़न से चूक गए, लेकिन उन्होंने 2023 में भी उतना ही प्रभावशाली प्रदर्शन किया और जीटी की खिताबी जीत में 20 विकेट लिए।

अर्जुन तेंदुलकर को 30 लाख रुपये में खरीदा

तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस से सफल ट्रांसफर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। अर्जुन अपनी मौजूदा 30 लाख रुपये की फीस पर एलएसजी में शामिल होंगे।

आकाश दीप समेत ये हो सकते हैं रिलीज

रिपोर्ट के अनुसार, एलएसजी ने रवि बिश्नोई, डेविड मिलर, आकाश दीप और शमर जोसेफ को रिलीज करके 27.25 करोड़ रुपये बचाने का भी फैसला किया है। ये दोनों तेज गेंदबाज़ ज्‍यादा नहीं खेले हैं। इस बीच मिलर और बिश्नोई का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। मयंक को रिलीज नहीं किया जाएगा और मुंबई इंडियंस (MI) के साथ अर्जुन तेंदुलकर की ट्रेडिंग होने की उम्मीद है। यह देखते हुए कि एलएसजी ने शार्दुल ठाकुर को पहले ही MI में ट्रेड कर लिया है, उनके पास आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये होंगे।

इन प्‍लेयर्स के रिलीज किए जाने की उम्मीद

रवि बिश्नोई (11 करोड़)
डेविड मिलर (7.50 करोड़)
आकाश दीप (8 करोड़)
शमर जोसेफ (75 लाख)

ये भी पढ़ें

CSK आखिर क्यों छोड़ना चाहते हैं रवींद्र जडेजा? रवि शास्त्री ने बताया इसके पीछे का सच
क्रिकेट
Ravindra Jadeja Trade Deal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

IPL Update

Published on:

15 Nov 2025 11:21 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL की एक और बड़ी ट्रेड डील का ऐलान, LSG ने  मोहम्मद शमी और MI के इस ऑलराउंर को खरीदा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

18 साल छोटी लड़की से शादी करने जा रहा ये दिग्गज, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बना चुका है 11 हजार से ज्यादा रन

Andrew Strauss Antonia Wedding
क्रिकेट

IND vs SA day 2 Lunch: दूसरे दिन के लंच तक भारत ने बनाए 138/4, अफ्रीका से अब भी 21 रन पीछे; जडेजा-जुरेल क्रीज पर

क्रिकेट

IPL 2026: संजू सैमसन के साथ इस विस्फोटक बल्लेबाज ने भी छोड़ी राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स हुए ट्रेड

क्रिकेट

IPL इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील का ऐलान, रवीद्र जडेजा और सैम कुरेन हुए RR के तो संजू सैमसन की CSK में एंट्री

Sanju Samson Ravindra Jadeja Trade Deal Final
क्रिकेट

विराट कोहली ने आज के दिन ही रचा था इतिहास, तोड़ दिया था सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड

Virat Kohli on this Day
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.