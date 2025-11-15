IPL की एक और बड़ी ट्रेड डील का ऐलान, LSG ने  मोहम्मद शमी और MI के इस ऑलराउंर को खरीदा

आईपीएल मैच के दौरान संजीव गोयंंका से बात करते मोहम्मद शमी। (फोटो सोर्स: एक्स@/LucknowIPL)
LSG Trade Player List: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) की नीलामी से पहले सबसे बड़ी ट्रेड डील राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा व सैम कुरेन को लेकर हुई है। वहीं, मोहम्मद शमी को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने ट्रेड किया है। इसके साथ ही एलएसजी ने मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर को उनके बेस प्राइज पर ट्रेड कर लिया है। फ्रैंचाइजी ने इन दोनों को खरीदने की घोषणा कर दी है।
अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी सनराइजर्स हैदराबाद से सफल ट्रेड के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलेंगे। आईपीएल 2025 सीज़न से पहले सनराइजर्स के लिए 10 करोड़ रुपये में दूसरे सबसे महंगे अधिग्रहण शमी अपनी मौजूदा फीस पर एलएसजी में शामिल होंगे। यह वरिष्ठ तेज़ गेंदबाज़ 2013 में पदार्पण के बाद से पांच फ़्रैंचाइज़ियों के लिए 119 आईपीएल मैच खेल चुका है और अपने साथ अपार अनुभव लेकर आया है।
एसआरएच में शामिल होने से पहले, शमी गुजरात टाइटन्स टीम का एक अभिन्न हिस्सा थे और उन्होंने 2023 में 17 मैचों में 28 विकेट लेकर पर्पल कैप जीती थी। हालांकि वह चोट के कारण 2024 सीज़न से चूक गए, लेकिन उन्होंने 2023 में भी उतना ही प्रभावशाली प्रदर्शन किया और जीटी की खिताबी जीत में 20 विकेट लिए।
तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस से सफल ट्रांसफर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। अर्जुन अपनी मौजूदा 30 लाख रुपये की फीस पर एलएसजी में शामिल होंगे।
रिपोर्ट के अनुसार, एलएसजी ने रवि बिश्नोई, डेविड मिलर, आकाश दीप और शमर जोसेफ को रिलीज करके 27.25 करोड़ रुपये बचाने का भी फैसला किया है। ये दोनों तेज गेंदबाज़ ज्यादा नहीं खेले हैं। इस बीच मिलर और बिश्नोई का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। मयंक को रिलीज नहीं किया जाएगा और मुंबई इंडियंस (MI) के साथ अर्जुन तेंदुलकर की ट्रेडिंग होने की उम्मीद है। यह देखते हुए कि एलएसजी ने शार्दुल ठाकुर को पहले ही MI में ट्रेड कर लिया है, उनके पास आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये होंगे।
रवि बिश्नोई (11 करोड़)
डेविड मिलर (7.50 करोड़)
आकाश दीप (8 करोड़)
शमर जोसेफ (75 लाख)
