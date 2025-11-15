CSK आखिर क्यों छोड़ना चाहते हैं रवींद्र जडेजा? रवि शास्त्री ने बताया इसके पीछे का सच

रवींद्र जडेजा। (फोटो सोर्स: एक्स@/ChennaiIPL)
Ravindra Jadeja trade deal: आईपीएल 2026 के लिए रिटेंशन की लिस्ट आज 15 नवंबर की शाम तक सबके सामने आ जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि फ्रैंचाइजी कौन-कौन से प्लेयर्स को रिलीज करती हैं। इस दौरान सभी की नजरें रवींद्र जडेजा पर भी टिकी होंगी। चेन्नई सुपर किंग्स से लंबे समय से जुड़े इस भारतीय स्टार ऑलराउंडर के राजस्थान रॉयल्स में जाने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके 37 वर्षीय जडेजा का यह स्थानांतरण उनके करियर के अंत में एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा, क्योंकि वह 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हैं, सिवाय उन दो सालों के जब फ्रैंचाइजी को निलंबित कर दिया गया था।
रवींद्र जडेजा के लिए पिछले कुछ आईपीएल सीजन काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्हें कप्तान नियुक्त किया गया। हालांकि बाद में उन्हें पद से हटा दिया गया और कई बार उन्हें चेन्नई के दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया का सामना भी करना पड़ा, जो एमएस धोनी के क्रीज पर आने पर जश्न मनाते हैं। इन सबके बीच जडेजा आगे बढ़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं और भारत के पूर्व मुख्य हेड कोच रवि शास्त्री का भी यही कहना है।
ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के टेस्ट मैच में जडेजा के पहले ओवर के दौरान कमेंटेटर हर्षा भोगले ने उनकी ट्रेड को लेकर सवाल किया कि क्या मैदान के बाहर की घटनाओं ने क्रिकेट पर उनके ध्यान को प्रभावित किया होगा। इस पर रवि शास्त्री ने इस तरह की शंकाओं को खारिज करते हुए जोर दिया कि जडेजा जैसी क्षमता वाला खिलाड़ी खेल पर ध्यान केंद्रित करना जानता है।
रवि शास्त्री ने कहा कि ये चर्चाएं अधिकतर बाहरी लोगों के लिए होती हैं। लोग उनकी अगली मंजिल और उनकी कमाई के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। जडेजा को हमेशा से पता रहा है कि उन्हें कहां जाना है। वह क्रिकेट को लेकर बहुत स्पष्ट और केंद्रित रहे हैं। बाहर का सारा शोर बेमानी है। भारत में हमेशा शोर रहता है। आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए और क्या आने वाला है? वह बेहद अनुभवी और उच्च श्रेणी के क्रिकेटर हैं। इंग्लैंड में उनका प्रदर्शन सीरीज में 500 से ज्यादा रन सब कुछ बयां करता है।
