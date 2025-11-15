CSK आखिर क्यों छोड़ना चाहते हैं रवींद्र जडेजा? रवि शास्त्री ने बताया इसके पीछे का सच

Ravindra Jadeja trade deal: आईपीएल 2026 के लिए रिटेंशन की लिस्‍ट आज 15 नवंबर की शाम तक सबके सामने आ जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि फ्रैंचाइजी कौन-कौन से प्‍लेयर्स को रिलीज करती हैं। इस दौरान सभी की नजरें रवींद्र जडेजा पर भी टिकी होंगी। चेन्नई सुपर किंग्स से लंबे समय से जुड़े इस भारतीय स्‍टार ऑलराउंडर के राजस्थान रॉयल्स में जाने की उम्मीद है। अंतरराष्‍ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके 37 वर्षीय जडेजा का यह स्थानांतरण उनके करियर के अंत में एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा, क्योंकि वह 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हैं, सिवाय उन दो सालों के जब फ्रैंचाइजी को निलंबित कर दिया गया था।