IPL 2026: KKR का बड़ा ऐलान, ऑक्शन से पहले न्यूजीलैंड के इस धुरंधर को दी बड़ी जिम्मेदारी

Tim Southee Joins KKR as bowling coach: IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी को नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। टिम साउदी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आईपीएल के 2021, 2022 और 2023 सीजन में खेल चुके हैं। वह बतौर कोच KKR में भरत अरुण की जगह लेंगे। वह मुख्य कोच अभिषेक नायर, मेंटोर ड्वेन ब्रावो और नवनियुक्त सहायक कोच शेन वाटसन के साथ मिलकर काम करेंगे।