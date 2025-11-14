Patrika LogoSwitch to English

IPL 2026: KKR का बड़ा ऐलान, ऑक्शन से पहले न्यूजीलैंड के इस धुरंधर को दी बड़ी जिम्मेदारी

Tim Southee: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने टिम साउदी को आईपीएल के अगले सीजन के लिए बॉलिंग कोच नियुक्त किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 14, 2025

Tim Southee

टिम साउदी, बॉलिंग कोच, कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit - IANS)

Tim Southee Joins KKR as bowling coach: IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी को नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। टिम साउदी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आईपीएल के 2021, 2022 और 2023 सीजन में खेल चुके हैं। वह बतौर कोच KKR में भरत अरुण की जगह लेंगे। वह मुख्य कोच अभिषेक नायर, मेंटोर ड्वेन ब्रावो और नवनियुक्त सहायक कोच शेन वाटसन के साथ मिलकर काम करेंगे।

टिम साउदी पिछले 15 वर्षों से न्यूजीलैंड क्रिकेट की तेज गेंदबाजी की आधारशिला रहे थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 107 टेस्ट मैच, 161 वनडे और 126 टी-20I मैच में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कुल 779 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने अपनी स्विंग, सटीकता और नेतृत्व क्षमता का शानदार परिचय दिया है। उन्होंने कई प्रारूपों में न्यूजीलैंड टीम का नेतृत्व किया।

उन्होंने 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप अभियान के साथ 2021 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टिम साउदी आईपीएल की 2021, 2022 और 2023 सीजन में कोलकाता नाइटराइडर्स का हिस्सा रहे थे। उन्होंने 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था।

टिम साउदी की नियुक्त पर केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा, बॉलिंग कोच के रूप में हमें टिम साउदी का केकेआर परिवार में स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। उनका अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता हमारी बॉलिंग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

वहीं, टिम साउदी ने अपनी नियुक्त पर कहा, केकेआर में हमेशा मुझे परिवार जैसा महसूस हुआ है। केकेआर में नए भूमिका में वापसी करते हुए खुशी हो रही है। फ्रेंचाइजी की संस्कृति अद्भूत है, प्रशंसक जुनूनी है और खिलाड़ियों का बेहतरीन समूह है। मैं गेंदबाजों के साथ मिलकर काम करने और टीम को आईपीएल 2026 में सफलता दिलाने में मदद को उत्सुक हूं।

