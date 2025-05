LSG vs SRH Head to Head: लखनऊ से पिछली हार का हिसाब बराबर करने उतरेगी हैदराबाद, जानें दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड

LSG vs SRH Head to Head Record: आईपीएल 2025 का 61वां मैच सोमवार 19 मई को लखनऊ और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। एसआरएच इस मैच को जीतकर एलएसजी से पिछली हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी। इससे पहले जानते हैं कि आईपीएल में अब तक किसका पलड़ा ज्‍यादा भारी रहा है।

भारत•May 18, 2025 / 11:02 am• lokesh verma

LSG vs SRH Head to Head Record: लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन शॉट खेलते हुए। (फोटो सोर्स: ANI)

LSG vs SRH Head to Head Record in IPL: आईपीएल 2025 का लीग चरण अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आगामी कुछ मैच के बाद प्‍लेऑफ की तस्‍वीर साफ हो जाएगी। आईपीएल 2025 का 61वां मुकाबला सोमवार 19 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्‍टेडियम में खेला जाएगा। प्‍लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी एसआरएच इस मैच को जीतकर एलएसजी से पिछली हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी। जबकि प्‍लेऑफ की रेस में बनी एलएसजी के लिए अब हर एक मैच करो या मरो का है। लखनऊ भी प्‍लेऑफ में बने रहने के लिए जीत दर्ज करना चाहेगी ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मैच से पहले जान लीजिये दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड।