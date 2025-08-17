Maharaja Trophy 2025: बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने दर्ज की लगातार तीसरी जीत, मैंगलोर ड्रैगन्स को 3 विकेट से हराया

बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने महाराजा ट्रॉफी 2025 के 13वें मैच में जीत दर्ज की। इस टीम ने रविवार को मैसूर में खेले गए मुकाबले में मैंगलोर ड्रैगन्स के खिलाफ वीजेडी नियम के तहत तीन विकेट से जीत हासिल की। इस हार के बावजूद ड्रैगन्स अंकतालिका में शीर्ष पर पहुंच बनी हुई है। मैंगलोर ड्रैगन्स की टीम पांच में से तीन मैच जीत चुकी है। शुरुआती दो मुकाबले अपने नाम करने के बाद ड्रैगन्स का तीसरा मैच गीली आउटफील्ड के चलते रद्द हो गया था, जिसके बाद अगले मुकाबले में टीम ने हुबली टाइगर्स को 16 रन से हराया था।