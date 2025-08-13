मोहम्मद ताहा ने बल्ले से मचाई तबाही, 54 गेंदों में 101 रन ठोक टीम को लगातार दूसरी जीत दिलाई

Maharaja Trophy 2025: हुबली टाइगर्स ने बेंगलुरु ब्लास्टर्स के खिलाफ महाराजा ट्रॉफी 2025 के पांचवें मैच को दो विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ टाइगर्स इस सीजन लगातार दूसरा मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। बेंगलुरु ब्लास्टर्स की टीम सीजन का पहला मैच मैसूर वॉरियर्स के खिलाफ हार चुकी थी। इसके बाद टीम को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। ब्लास्टर्स प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है। वहीं, हुबली टाइगर्स की टीम ने अपना शुरुआती मैच शिवमोग्गा लॉयंस के खिलाफ 29 रन से जीता था।