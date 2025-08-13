Patrika LogoSwitch to English

मोहम्मद ताहा ने बल्ले से मचाई तबाही, 54 गेंदों में 101 रन ठोक टीम को लगातार दूसरी जीत दिलाई

Maharaja Trophy 2025: महाराजा ट्रॉफी 2025 में बेंगलुरु ब्लास्टर्स पर जीत के साथ हुबली टाइगर्स लगातार दूसरा मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 13, 2025

Hubli Tigers
हुबली टाइगर्स (Photo Credit - IANS)

Maharaja Trophy 2025: हुबली टाइगर्स ने बेंगलुरु ब्लास्टर्स के खिलाफ महाराजा ट्रॉफी 2025 के पांचवें मैच को दो विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ टाइगर्स इस सीजन लगातार दूसरा मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। बेंगलुरु ब्लास्टर्स की टीम सीजन का पहला मैच मैसूर वॉरियर्स के खिलाफ हार चुकी थी। इसके बाद टीम को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। ब्लास्टर्स प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है। वहीं, हुबली टाइगर्स की टीम ने अपना शुरुआती मैच शिवमोग्गा लॉयंस के खिलाफ 29 रन से जीता था।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु ब्लास्टर्स की टीम ने छह विकेट खोकर 225 रन बनाए। टीम ने एलआर चेतन (23) के रूप में महज 36 रन पर पहला विकेट गंवा दिया। इसके बाद रोहन पाटिल ने मयंक अग्रवाल के साथ दूसरे विकेट के लिए 47 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। रोहन पाटिल 43 गेंदों में पांच छक्कों और आठ चौकों की मदद से 80 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि सूरज आहूजा ने 27 रन टीम के खाते में जोड़े।

ब्लास्टर्स की टीम 171 के स्कोर तक अपने छह विकेट गंवा चुकी थी। यहां से रोहन नवीन ने नवीन एमजी के साथ ताबड़तोड़ 54 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। रोहन नवीन सात गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए, जबकि नवीन एमजी ने 11 गेंदों में 27 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से यश राज पुंजा ने सर्वाधिक तीन विकेट निकाले, जबकि केसी करियप्पा ने दो शिकार किए। इनके अलावा रितेश भटकल ने एक विकेट चटकाया।

इसके जवाब में हुबली टाइगर्स की टीम को सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत दिलाई। प्रखर चतुर्वेदी ने मोहम्मद ताहा के साथ 5.2 ओवरों में 54 रन की साझेदारी की। प्रखर 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि कप्तान पड्डिकल महज चार रन बनाकर आउट हो गए।

टीम 74 के स्कोर तक अपने दो विकेट गंवा चुकी थी। यहां से ताहा ने मोर्चा संभाले रखा। ताहा ने अभिनव मनोहर के साथ चौथे विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की पटरी पर ला दिया था। ताहा ने 54 गेंदों में सात छक्कों और नौ चौकों की मदद से 101 रन की पारी खेली, जबकि अभिनव मनोहर ने 33 रन बनाए।

टीम को अंतिम ओवरों में जीत के लिए 17 रन की दरकार थी। शिवकुमार रक्षित ने अंतिम तीन गेंदों पर दो छक्के और एक चौका लगाते हुए टाइगर्स को रोमांचक दिलाई। विपक्षी टीम की ओर से मोहसिन खान ने दो शिकार किए। वहीं, प्रतीक जैन, नवीन एमजी और विद्याधर पाटिल ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

13 Aug 2025 09:45 pm

Published on:

13 Aug 2025 09:45 pm

