Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC ने साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर को मैच में गलत हरकत करते हुए पकड़ा, अब सुनाई सजा

AUS vs SA T20 Series: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका 1-1 से बराबरी पर। ऐसे में अब 16 अगस्त को दोनों टीमों के बीच खेला जाने वाला तीसरा टी20 मैच निर्णायक बन चुका है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 13, 2025

Corbin Bosch
साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश (Photo Credit - IANS)

AUS vs SA T20 Series: साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश (Corbin Bosch) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इसके चलते उनके खाते में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया। बॉश को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते पाया गया। यह अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान बल्लेबाज के आउट होने पर उसकी भाषा, व्यवहार या हावभाव से अपमान या भड़काने से जुड़ा है।

मंगलवार को खेले गए मुकाबले के दौरान ऑस्ट्रेलियाई पारी के 17वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने बेन ड्वारशुइस को आउट करने के बाद बल्लेबाज को वापस डगआउट लौटने का इशारा किया था। बॉश इंटरनेशनल लेवल पर 11वां मैच खेल रहे थे। यह उनका पहला अपराध था। इस खिलाड़ी ने अपराध और सजा को स्वीकार कर लिया है।

डार्विन में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने सात विकेट खोकर 218 रन बनाए। साउथ अफ्रीका 57 के स्कोर तक तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से डेवाल्ड ब्रेविस ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। ब्रेविस ने 56 गेंदों में नाबाद 125 रन बनाए, जिसमें आठ छक्के और 12 चौके शामिल थे। उनके अलावा स्टब्स ने 22 गेंदों में 31 रन टीम के खाते में जोड़े।

ये भी पढ़ें

PKL 12: तमिल थलाइवाज ने प्रो कबड्डी लीग के ऑक्शन में सस्ते में था खरीदा.. और अब इस ऑलराउंडर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
अन्य खेल
Pawan Sehrawat

विपक्षी टीम की ओर से बेन ड्वारशुइस और ग्लेन मैक्सवेल को दो विकेट हाथ लगे। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 17.4 ओवरों में 165 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टिम डेविड ने 24 गेंदों में 50 रन की पारी खेली, जबकि एलेक्स कैरी ने 26 रन बनाए।

कॉर्बिन बॉश ने तीन ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 20 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए। उनके अलावा क्वेना मफाका ने भी इतने ही शिकार किए। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का पहला मैच 17 रन से अपने नाम किया था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने अगले मुकाबले को 53 रन से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। अब 16 अगस्त को खेला जाने वाला तीसरा टी20 मैच निर्णायक बन चुका है।

ये भी पढ़ें

IOA ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत को बोली लगाने की औपचारिक मंजूरी दी
खेल
CWG 2022

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Published on:

13 Aug 2025 07:24 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC ने साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर को मैच में गलत हरकत करते हुए पकड़ा, अब सुनाई सजा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.