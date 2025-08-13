ICC ने साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर को मैच में गलत हरकत करते हुए पकड़ा, अब सुनाई सजा

डार्विन में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने सात विकेट खोकर 218 रन बनाए। साउथ अफ्रीका 57 के स्कोर तक तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से डेवाल्ड ब्रेविस ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। ब्रेविस ने 56 गेंदों में नाबाद 125 रन बनाए, जिसमें आठ छक्के और 12 चौके शामिल थे। उनके अलावा स्टब्स ने 22 गेंदों में 31 रन टीम के खाते में जोड़े।