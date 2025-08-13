IOA ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत को बोली लगाने की औपचारिक मंजूरी दी

Commonwealth Games 2030: भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने बुधवार को स्पेशल जनरल मीटिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए देश को बोली लगाने की औपचारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद को मेजबान शहर बनाते हुए पहले ही रुचि पत्र प्रस्तुत कर चुका है, लेकिन अंतिम बोली के लिए देश को प्रस्ताव 31 अगस्त से पहले प्रस्तुत करने होंगे।
भारत के अतिरिक्त नाइजीरिया, कनाडा और दो अन्य देशों ने मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की मजेबानी के लिए रुचि दिखाई थी। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी से कनाडा के हाथ खींच लेने के बाद भारत की मेजबानी की संभावनाए बढ़ गई हैं।
कॉमनवेल्थ गेम्स के डायरेक्टर डैरेन हॉल के नेतृत्व में आधिकारियों का एक दल अहमदाबाद का दौरा कर वेन्यू का जायजा लिया था और गुजरात सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस महीने के आखिर में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स का एक बड़ा डेलिगेशन भी यहां दौरा कर सकता है।
ग्लासगो में नवंबर के आखिरी सप्ताह में होने वाली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की जनरल असेंबली की बैठक में मेजबान देश के बारे में निर्णय लिया जाएगा। भारत ने 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कर चुका है।