IOA ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत को बोली लगाने की औपचारिक मंजूरी दी

Commonwealth Games 2030: भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने बुधवार को स्पेशल जनरल मीटिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए देश को बोली लगाने की औपचारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद को मेजबान शहर बनाते हुए पहले ही रुचि पत्र प्रस्तुत कर चुका है, लेकिन अंतिम बोली के लिए देश को प्रस्ताव 31 अगस्त से पहले प्रस्तुत करने होंगे।