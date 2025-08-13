Patrika LogoSwitch to English

खेल

IOA ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत को बोली लगाने की औपचारिक मंजूरी दी

Commonwealth Games 2030: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी से कनाडा के हाथ खींच लेने के बाद भारत की मेजबानी की संभावनाए बढ़ गई हैं।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 13, 2025

CWG 2022
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: इंग्लैंड के बर्मिंघम स्थित एजबेस्टन में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच महिला क्रिकेट टी20 फाइनल मैच के दौरान जश्न मनाते भारतीय समर्थक। (Photo Credit - IANS)

Commonwealth Games 2030: भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने बुधवार को स्पेशल जनरल मीटिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए देश को बोली लगाने की औपचारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद को मेजबान शहर बनाते हुए पहले ही रुचि पत्र प्रस्तुत कर चुका है, लेकिन अंतिम बोली के लिए देश को प्रस्ताव 31 अगस्त से पहले प्रस्तुत करने होंगे।

भारत के अतिरिक्त नाइजीरिया, कनाडा और दो अन्य देशों ने मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की मजेबानी के लिए रुचि दिखाई थी। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी से कनाडा के हाथ खींच लेने के बाद भारत की मेजबानी की संभावनाए बढ़ गई हैं।

कॉमनवेल्थ गेम्स के डायरेक्टर डैरेन हॉल के नेतृत्व में आधिकारियों का एक दल अहमदाबाद का दौरा कर वेन्यू का जायजा लिया था और गुजरात सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस महीने के आखिर में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स का एक बड़ा डेलिगेशन भी यहां दौरा कर सकता है।

Sumit Sangwan and Ashu Singh

ग्लासगो में नवंबर के आखिरी सप्ताह में होने वाली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की जनरल असेंबली की बैठक में मेजबान देश के बारे में निर्णय लिया जाएगा। भारत ने 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कर चुका है।

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया

Sports News

Sports news In Hindi

Published on:

13 Aug 2025 05:22 pm

Hindi News / Sports / IOA ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत को बोली लगाने की औपचारिक मंजूरी दी

