IPL 2020: मैदान पर Mahendra Singh Dhoni की वापसी से फैंस में दिखी दीवानगी, ऐसे किया इजहार

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 ( ipl 2020 ) के 13 वें सीजन का आगाज 19 सितंबर से हो रहा है। शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच पहला मुकाबला होगा। इस मैच के साथ ही मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी ( Mahendra Singh Dhoni ) की 15 महीने बाद वापसी हो रही है। कैप्टन कूल को मैदान पर दोबारा देखने को लिए उनके करोड़ों प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

धोनी के प्रति फैंस की दीवानगी का आलम यह है कि वे ट्वीट के जरिए अपने पसंदीदा खिलाड़ी के लौटने की खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। यही नहीं धोनी के आईपीएल में रिकॉर्ड्स तक याद दिला रहे हैं, ताकि विरोधी सावधान रहे हैं, क्योंकि करीब 450 दिनों बाद धोनी की मैदान पर वापसी हो रही है। आपको बता दें कि धोनी ने हाल में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है।

15 महीने से अंतराल के बाद दुनिया के सबसे कामयाब विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर रहे हैं। इससे पहले एमएस धोनी ने आखिरी बार पिछले साल जुलाई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था।

चेन्नई सुपर किंग्स के इस खिलाड़ी के पास है पहले ही मैच में इतिहास रचने का मौका, जानें कौन ये प्लेयर

15 अगस्त के दिन ही महेंद्र सिंह धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि इस दौरान सीएसके मैनेजमेंट ने कहा था कि धोनी सीएसके के लिए कम से कम दो सीजन और खेलेंगे।

यही वजह है कि आईपीएल के 13वें सीजन के शुरुआत के साथ ही धोनी के फैंस में उनकी वापसी को लेकर खासा क्रेज दिखाई दे रहा है। ट्वीट के जरिए उनके फैंस अपनी खुशी का कुछ इस तरह इजहार कर रहे हैं...

Did You Know?



Only 38 Players Have Played For Than 100 IPL Matches & @MSDhoni Is The One Who Have Won 100+ IPL Matches In His Captaincy.🤩💛🔥

-#WelcomeBackDhoni pic.twitter.com/9b90IzObZt