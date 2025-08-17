Mallorca vs Barcelona, La Liga: बार्सिलोना ने मैलोर्का को 3-0 से हराकर की ‘ला लीगा’ की शुरुआत , फर्मिन लोपेज ने दागे दो गोल

मनु मोरालेस पर विरोध करने के लिए मामला दर्ज किया गया। उन्हें यामल पर फाउल करने के लिए दूसरा पीला कार्ड दिखाया गया। इसके बाद मैलोर्का के पास 10 खिलाड़ी रह गए। 39वें मिनट में मैलोर्का की स्थिति और भी खराब हो गई जब वेदत मुरीकी को सीधा रेड कार्ड दिखाया गया। राफिन्हा को हाफटाइम के ठीक पहले देर से किए गए आक्रमण के लिए पीला कार्ड दिखाने पर मैलोर्का में असंतोष बढ़ा।