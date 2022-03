मौत से पहले शेन वॉर्न के लिए हुई थी मसाज की बुकिंग, CCTV में सामने आई तस्वीरों से हुआ खुलासा

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न की मौत के बाद भी कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, इसके मुताबिक मौत से कुछ देर पहले ही शेन वॉर्न ने रिसॉर्ट में मसाज के लिए बुकिंग करवाई थी। इस बात का खुलासा सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुआ है।

फिरकी के जादूगर ऑस्ट्रेलियाई लीजेंड शेन वॉर्न के निधन (Shane Warne Death) के बाद से ही क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। हालांकि उनकी मौत के बाद भी कई खुलासे हो रहे हैं। हालांकि हाल में आई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई है कि उनकी मौत नैचुरल है। यानी इसमें किसी तरह की कोई संदिग्धता नहीं है, हार्ट अटैक की वजह से ही उनकी मौत हुई थी। बावजूद इसके पुलिस इस दिग्गज हस्ती की अचानक मौत को लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं दिखा रही। इस बीच जिस रिसॉर्ट में शेन वॉर्न थे, वहां के सीसीटीवी फुटेज से एक और बड़ी खुलासा हुआ है।

Massage was booked for Shane Warne before death revealed by pictures in CCTV