स्मृति मंधाना पर MCA मेहरबान, महिला वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया इतने लाख का इनाम

महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकार स्मृति मंधाना को सम्मानित करते हुए। (Photo Credit - IANS)
Smriti Mandhana: महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's ODI World Cup 2025) में शानदार प्रदर्शन के लिए स्मृति मंधाना को सम्मानित किया है। उन्हें शनिवार को भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 50 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया।
बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपना पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता था। मंधाना ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था और भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वह 54.25 की औसत से 434 रन बनाकर टूर्नामेंट में दूसरी सबसे बड़ी स्कोरर रहीं थी।
MCA की ओर से सम्मानित किए जाने पर स्मृति मंधाना कहा, मैंने अपनी क्रिकेट यात्रा महाराष्ट्र के लिए एज-ग्रुप क्रिकेट खेलकर शुरू की और अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बेहद गर्व की बात है। हमारी जीत सामूहिक प्रयास, अनुशासन और टीम वर्क का परिणाम थी। मैं इस सम्मान के लिए एमसीए अध्यक्ष रोहित पवार और सभी पदाधिकारियों की आभारी हूं।
उन्होंने कहा, महिला क्रिकेटरों के लिए एमसीए असाधारण काम कर रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र महिला प्रीमियर लीग शुरू हुई है। इसके बाद सीनियर महिला टी-20 ट्रॉफी में राज्य की टीम की जीत हुई, जो कि MCA की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
वहीं, एमसीए अध्यक्ष रोहित पवार ने कहा, पूरे देश को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपलब्धियों पर बेहद गर्व है। स्मृति मंधाना की उल्लेखनीय निरंतरता, दृढ़ संकल्प और मैच जीतने वाले प्रदर्शन ने भारत को विश्व कप हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग