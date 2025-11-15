स्मृति मंधाना पर MCA मेहरबान, महिला वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया इतने लाख का इनाम

बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपना पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता था। मंधाना ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था और भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वह 54.25 की औसत से 434 रन बनाकर टूर्नामेंट में दूसरी सबसे बड़ी स्कोरर रहीं थी।