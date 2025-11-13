क्या BCCI के निर्देश के बावजूद घरेलू क्रिकेट नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा? MCA ने कहा…

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: ANI)
Rohit Sharma on Domestic Cricket: पूर्व भारतीय वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने अभी तक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी (VHT 2025-26) में अपनी भागीदारी के बारे में सूचित नहीं किया है। विराट कोहली के साथ टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके सलामी बल्लेबाज रोहित को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ओर सख्त निर्देश जारी किए गए थे कि अगर वह भारत के लिए खेलना चाहते हैं तो उन्हें पहले घरेलू 50 ओवरों के फॉर्मेट में खेलना होगा। पिछली रिपोर्टों में हिटमैन ने मुंबई क्रिकेट के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि की थी। वहीं, अब एक रिपोर्ट में एमसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि एसोसिएशन को रोहित की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।
बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को स्पष्ट कर दिया था कि सीमित फॉर्मेट में सक्रिय खिलाड़ियों के लिए घरेलू टूर्नामेंटों में भाग लेना अनिवार्य है। दोनों खिलाड़ियों ने 2024 में भारत की विश्व कप जीत के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया और इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से भी दूरी बना ली। अब 25 दिसंबर से 18 जनवरी तक अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर और बेंगलुरु में 50 ओवरों के घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन होना है।
रोहित और कोहली दोनों ही भारत ए की अगली सीरीज का हिस्सा नहीं हैं, जो संयोग से आज से शुरू हो रही है। तिलक वर्मा की अगुवाई वाली टीम दक्षिण अफ्रीका ए के साथ तीन मैचों की सीरीज खेलेगी। हालांकि, रोहित और कोहली दोनों 30 नवंबर से शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की तीन मैचों की वनडे सीरीज में नजर आ सकते हैं।
दरअसल, पहले की रिपोर्टों में दावा किया गया था कि रोहित शर्मा ने मुंबई के लिए खेलने की इच्छा जताई है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं, कोहली का दिल्ली के लिए खेलना अनिश्चित है। प्रतियोगिता के नॉकआउट मैच बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होंगे।
रोहित घरेलू सीजन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद आ रहे हैं। जहां उन्होंने लगातार मैचों में 73 और 121* रन बनाए और भारत के 1-2 से हारने के बावजूद उन्हें प्लेयर ऑफ़ द सीरीज चुना गया। 38 वर्षीय रोहित वर्तमान में 781 अंकों के साथ आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर हैं, जो पाकिस्तान के बाबर आजम और साथी शुभमन गिल से आगे हैं।
