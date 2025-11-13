क्या BCCI के निर्देश के बावजूद घरेलू क्रिकेट नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा? MCA ने कहा…

Rohit Sharma on Domestic Cricket: पूर्व भारतीय वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने अभी तक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी (VHT 2025-26) में अपनी भागीदारी के बारे में सूचित नहीं किया है। विराट कोहली के साथ टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके सलामी बल्लेबाज रोहित को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ओर सख्‍त निर्देश जारी किए गए थे कि अगर वह भारत के लिए खेलना चाहते हैं तो उन्‍हें पहले घरेलू 50 ओवरों के फॉर्मेट में खेलना होगा। पिछली रिपोर्टों में हिटमैन ने मुंबई क्रिकेट के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि की थी। वहीं, अब एक रिपोर्ट में एमसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि एसोसिएशन को रोहित की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।