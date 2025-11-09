लगातार आठ छक्के लगा आकाश चौधरी ने गेंदबाजों का किया बुरा हाल, तोड़ा सबसे तेज अर्द्धशतक का रिकॉर्ड

आकाश चौधरी, क्रिकेटर, मेघालय रणजी टीम (Photo Credit - @X)
Akash Choudhary smashed the fastest-ever First-Class fifty: मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मैच सूरत के पिठवाला स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के दूसरे दिन रविवार को मेघालय के बल्लेबाज आकाश चौधरी ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना नाम प्रथम-श्रेणी क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है। दरअसल, मेघालय की तरफ से आकाश चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्द्धशतक ठोका।
25 वर्षीय बल्लेबाज ने 11 गेंदों में अपना अर्द्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने 2012 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वेन व्हाइट के 12 गेंदों में सबसे तेज अर्द्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वेन व्हाइट ने लेस्टरशायर की तरफ से एसेक्स के खिलाफ खेलते हुए यह कारनामा किया था।
मेघालय ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 6 विकेट पर 628 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी। आकाश चौधरी 14 गेंद में 50 रन बनाकर नॉटआउट रहे। आकाश चौधरी की यह पारी छोटी लेकिन काफी प्रभावशाली रही। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 8 छक्के लगा दिए। सबसे अहम बात यह है कि वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार आठ छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं।
11 गेंद- आकाश चौधरी, मेघालय vs अरुणाचल प्रदेश, स्थान-सूरत (2025)
12 गेंद- वेन व्हाइट, लेस्टरशायर vs एसेक्स, स्थान- ग्रेस रोड (2012)
13 गेंद- माइकल वैन व्यूरेन, ईस्टर्न प्रोविंस बी vs ग्रीकलैंड वेस्ट, स्थान- क्रैडॉक (1984-85)
14 गेंद- नेड एकर्सली, लेस्टरशायर vs एसेक्स, स्थान- ग्रेस रोड (2012)
15 गेंद -खालिद महमूद, गुजरांवाला vs सरगोधा, स्थान- जिन्ना स्टेडियम (गुजरांवाला) (2000-01)
15 गेंद- बंदीप सिंह, जम्मू-कश्मीर vs त्रिपुरा, स्थान- अगरतला (2015-16)
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग