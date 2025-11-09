लगातार आठ छक्के लगा आकाश चौधरी ने गेंदबाजों का किया बुरा हाल, तोड़ा सबसे तेज अर्द्धशतक का रिकॉर्ड

Akash Choudhary smashed the fastest-ever First-Class fifty: मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मैच सूरत के पिठवाला स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के दूसरे दिन रविवार को मेघालय के बल्लेबाज आकाश चौधरी ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना नाम प्रथम-श्रेणी क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है। दरअसल, मेघालय की तरफ से आकाश चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्द्धशतक ठोका।