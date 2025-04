MI vs LSG, IPL 2025: Jasprit Bumrah इस मामले में बने मुंबई इंडियंस के नंबर-1 गेंदबाज, लसिथ मलिंगा का टूटा रिकॉर्ड

Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह IPL में मुंबई इंडियंस की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

भारत•Apr 27, 2025 / 07:38 pm• satyabrat tripathi

Jasprit Bumrah became highest wicket-takers for MI in IPL: लखनऊ सुपर जायंट्स ( LSG) के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए IPL 2025 के 45वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। दरअसल, मुंबई इंडियंस की ओर से जीत के लिए 216 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स के धाकड़ बल्लेबाज एडेन मार्करम को जसप्रीत बुमराह ने महज 9 रन पर पवेलियन भेजा। इसी के साथ वह आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए।