MI vs RR: राजस्थान ने मुंबई को दिया 206 रनों का लक्ष्य, दासुन शनाका के बाद रवींद्र जडेजा और जोफरा आर्चर की ताबड़तोड़ पारी

54 रन पर 3 विकेट गंवाकर मुश्किल में फंसी आरआर को विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल, ऑलराउंडर दासुन शनाका, और तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने अपनी छोटी, लेकिन अहम पारियों से संभाला। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए जुरेल ने 26 गेंदों पर 2 छक्के और 3 चौके की मदद से 38, पांचवें नंबर पर आए शनाका ने 15 गेंदों पर 3 छक्के की मदद से 29, और सातवें नंबर पर आए आर्चर ने 15 गेंदों पर 3 छक्के और 1 चौका की मदद से 32 रन बनाकर आरआर का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 205 तक पहुंचाया। डोनोवन फरेरा ने भी 18 रन बनाए थे। आखिर में जडेजा 11 गेंदों पर 19 और नांद्रे बर्गर 3 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद रहे।