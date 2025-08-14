AUS vs SA 3rd T20: ऑस्ट्रेलिया को निर्णायक मुकाबले से पहले लगे बड़े झटके, चोट के चलते 3 खिलाड़ी बाहर, बदलनी पड़ गई टीम

Australia vs South Africa 3rd T20: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच जारी 3 मैचों की T20i सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इस सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला शनिवार 16 अगस्त को केर्न्स के कैज़लीज़ स्टेडियम में खेला जाना है। लेकिन इससे पहले मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टीम को तीन तगड़े झटके लगे हैं। उसके तीन खिलाड़ी इस मुकाबले के साथ आगामी ODI सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। इनमें ऑलराउंडर मिचेल ओवेन और मैट शॉर्ट के साथ तेज गेंदबाज लांस मोरिस शामिल हैं। इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में आरोन हार्डी और मैट कुहनेमैन को शामिल किया गया है।
दरअसल, डार्विन में खेले गए दूसरे टी20 में कगिसो रबाडा की एक गेंद मिचेल ओवेन के हेलमेट से जा टकराई थी। इसके बाद कनकशन टेस्ट में वह पास हो गए। लेकिन, इसके बाद फिर एक गेंद उनके ग्रिल पर जा लगी, जिसके बाद उनमें कनकशन के कुछ लक्षण नजर आए। उन्हें अब कम से कम 12 दिन अनिवार्य स्टैंड आउट पीरियड गुजरना होगा। ऐसे में निर्णायक टी20 मैच के साथ वनडे डेब्यू का मौका भी गंवा देंगे।
वहीं, तेज गेंदबाज लांस मॉरिस ने पीठ दर्द की शिकायत की थी। ये सीरीज उनकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए काफी अहम थी, लेकिन अब इसमें देरी हो सकती है। वह जांच के लिए पर्थ लौट गए हैं। जबकि वेस्टइंडीज दौरे पर मैथ्यू शॉर्ट की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, जिससे नहीं उबर पाने के चलते शुरुआत दो टी20 मैचों से बाहर होने के बाद अब वे निर्णायक मैच के साथ वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए।
मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), जेवियर बार्टलेट, कैमरून ग्रीन, बेन ड्वार्शुइस, नैथन एलिस, आरोन हार्डी, जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मार्नस लाबुशेन, एडम जैम्पा और मैट कुहनेमैन।