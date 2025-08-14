AUS vs SA 3rd T20: ऑस्ट्रेलिया को निर्णायक मुकाबले से पहले लगे बड़े झटके, चोट के चलते 3 खिलाड़ी बाहर, बदलनी पड़ गई टीम

Australia vs South Africa 3rd T20: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच जारी 3 मैचों की T20i सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इस सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला शनिवार 16 अगस्‍त को केर्न्स के कैज़लीज़ स्टेडियम में खेला जाना है। लेकिन इससे पहले मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टीम को तीन तगड़े झटके लगे हैं। उसके तीन खिलाड़ी इस मुकाबले के साथ आगामी ODI सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। इनमें ऑलराउंडर मिचेल ओवेन और मैट शॉर्ट के साथ तेज गेंदबाज लांस मोरिस शामिल हैं। इनके रिप्‍लेसमेंट के तौर पर टीम में आरोन हार्डी और मैट कुहनेमैन को शामिल किया गया है।