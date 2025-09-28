Patrika LogoSwitch to English

अध्यक्ष बनते ही मिथुन मन्हास ने किया ऐलान, अपनी जिम्मेदारी और BCCI को लेकर कही ये बात

मिथुन मन्हास भारत की अंडर-19 और ए टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। घरेलू क्रिकेट में प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद मिथुन मन्हास को कभी सीनियर टीम में मौका नहीं मिल सका था।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 28, 2025

Mithun Manhas

मिथुन मन्हास (फोटो- IANS)

बीसीसीआई के हेड ऑफिस में रविवार को आयोजित वार्षिक आम बैठक में नए पदाधिकारियों के नामों पर मुहर लग गई है। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुने जाने पर पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास ने खुशी जताई है। मिथुन मन्हास ने पत्रकारों से कहा, "बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना जाना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं अपना शत प्रतिशत दूंगा। बीसीसीआई दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिकेट बोर्ड है।" मिथुन मन्हास की कप्तानी में दिल्ली ने 2007-08 सीजन में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। वह भारत की अंडर-19 और ए टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। घरेलू क्रिकेट में प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद मिथुन मन्हास को कभी सीनियर टीम में मौका नहीं मिल सका था।

ये हैं BCCI के सदस्य

उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पत्रकारों से कहा, "चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। फैसला घोषित कर दिया गया है। मिथुन मन्हास को अध्यक्ष और मुझे उपाध्यक्ष चुना गया है। देवजीत सैकिया को सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। रघुराम भट्ट कोषाध्यक्ष हैं। प्रभतेज सिंह को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। उम्मीद है कि अरुण सिंह धूमल आईपीएल चेयरमैन होंगे। एपेक्स काउंसिल में जयदेव शाह होंगे।" अरुण सिंह धूमल ने पत्रकारों से कहा, "मैं बीसीसीआई के सभी नए सदस्यों को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम बोर्ड को एक नए मुकाम तक पहुंचाएंगे। हम महिला टीम को आगामी विश्व कप के लिए बधाई देते हैं।"

इसके साथ ही अरुण धूमल ने एशिया कप फाइनल के लिए भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा, "भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। टीम ने सभी मैच जीते हैं। मैं खिताबी मैच में भारत की शानदार जीत की उम्मीद करता हूं।" पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह अपनी पहली बीसीसीआई वार्षिक आम बैठक में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने इसे एक नया अनुभव बताया है।

मीटिंग में हरभजन सिंह भी हुए शामिल

हरभजन सिंह ने कहा, "मुझे क्रिकेट और बीसीसीआई ने काफी कुछ दिया है। मुझे यहां पंजाब के प्रतिनिधि के तौर पर आने का मौका मिला। मैं पहली बार यहां आया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बीसीसीआई के नए चुने गए सदस्यों को बधाई देता हूं।" हरभजन सिंह पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने से बेहद खुश हैं। उन्होंने बोर्ड के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा, "यह बेहद शानदार कदम है। यह एक क्रिकेटर के लिए खेल को वापस अपना योगदान देने का शानदार मौका है। किसी क्रिकेटर के लिए इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। मिथुन मन्हास के साथ मैंने बहुत क्रिकेट खेला है। अंडर-19 के दौर से हमने साथ खेला है। मैं उनके लिए बहुत खुश हूं।"

भारत-पाकिस्तान के बीच दुबई में रविवार को फाइनल खेला जाना है। हरभजन सिंह ने कहा, "खिताबी मैच में भारत जीतेगा। हम सभी इस जीत का जश्न मनाएंगे।"

