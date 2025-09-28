अध्यक्ष बनते ही मिथुन मन्हास ने किया ऐलान, अपनी जिम्मेदारी और BCCI को लेकर कही ये बात

हरभजन सिंह ने कहा, "मुझे क्रिकेट और बीसीसीआई ने काफी कुछ दिया है। मुझे यहां पंजाब के प्रतिनिधि के तौर पर आने का मौका मिला। मैं पहली बार यहां आया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बीसीसीआई के नए चुने गए सदस्यों को बधाई देता हूं।" हरभजन सिंह पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने से बेहद खुश हैं। उन्होंने बोर्ड के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा, "यह बेहद शानदार कदम है। यह एक क्रिकेटर के लिए खेल को वापस अपना योगदान देने का शानदार मौका है। किसी क्रिकेटर के लिए इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। मिथुन मन्हास के साथ मैंने बहुत क्रिकेट खेला है। अंडर-19 के दौर से हमने साथ खेला है। मैं उनके लिए बहुत खुश हूं।"