आखिर KKR ने आंद्रे रसेल को क्यों किया बाहर? पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताई यह वजह

उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर आईपीएल रिटेंशन पर चर्चा करते हुए कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आंद्रे रसेल को रिलीज किए जाने के पीछे अभिषेक नायर हैं। वह अपनी टीम बनाना चाहते हैं। उन्हें रिलीज करना सही नहीं। उन्हें आपने 12 करोड़ में खरीदा था। उन जैसे प्लेयर के लिए यह बड़ी रकम नहीं थी। उनके जैसा प्लेयर सदी में एक बार आता है। वे आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन उन्होंने रन बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही कोच बदला, उन्होंने टीम बदलनी शुरू कर दी। मुझे लगता है यह बड़ा फैसला है।