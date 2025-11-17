Ranji Trophy 2025-26: कर्नाटक के युवा खिलाड़ी ने इस सीजन लगाया दूसरा दोहरा शतक, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पूरे किए 1000 रन

रविचंद्रन स्मरण, क्रिकेटर, कर्नाटक (Photo Credit - @X)
Karnataka vs Chandigarh, Ranji Trophy 2025-26: रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप-बी के 5वें दौर का मुकाबला कर्नाटक और चंडीगढ़ के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में कर्नाटक के बल्लेबाज रविचंद्रन स्मरण (Ravichandran Smaran) ने कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने सोमवार को हुबली में चंडीगढ़ के खिलाफ दोहरा शतक लगाया। उन्होंने इसके लिए 343 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौके और एक छक्का लगाया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 रन भी पूरे किए।
चंडीगढ़ के खिलाफ कर्नाटक के 22 वर्षीय बल्लेबाज का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगाया गया यह तीसरा दोहरा शतक है। मौजूदा सीजन में इससे पहले 1 से 4 नवंबर तक खेले गए मैच में उन्होंने केरल के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था, जिसकी बदौलत कर्नाटक ने केरल को पारी और 164 रन से हराया था। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक पंजाब के खिलाफ पिछले सीजन में लगाया था।
रविचंद्रन स्मरण के नाबाद दोहरे शतक के अलावा करुण नायर और श्रेयस गोपाल के अर्द्धशतकों से कर्नाटक ने चंडीगढ़ के खिलाफ 8 विकेट पर 547 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। रविचंद्रन स्मरण ने 362 गेंद में 16 चौके और 2 छक्के संग 227 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि करुण नायर ने 164 गेंद में 12 चौके और 1 छक्के संग 95 रन की पारी खेली। वहीं श्रेयस गोपाल ने 62 रन की पारी खेली।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रविचंद्रन स्मरण ने अब तक 13 मैचों की 19 इनिंग में 1179 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 3 अर्द्धशतक शामिल हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 227 रन है।
