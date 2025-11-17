Patrika LogoSwitch to English

Ranji Trophy 2025-26: कर्नाटक के युवा खिलाड़ी ने इस सीजन लगाया दूसरा दोहरा शतक, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पूरे किए 1000 रन

Ravichandran Smaran: रविचंद्रन स्मरण चंडीगढ़ के खिलाफ 227 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने इस पारी के दौरान 16 चौके और 1 छक्का लगाया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 17, 2025

Ravichandran Smaran

रविचंद्रन स्मरण, क्रिकेटर, कर्नाटक (Photo Credit - @X)

Karnataka vs Chandigarh, Ranji Trophy 2025-26: रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप-बी के 5वें दौर का मुकाबला कर्नाटक और चंडीगढ़ के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में कर्नाटक के बल्लेबाज रविचंद्रन स्मरण (Ravichandran Smaran) ने कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने सोमवार को हुबली में चंडीगढ़ के खिलाफ दोहरा शतक लगाया। उन्होंने इसके लिए 343 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौके और एक छक्का लगाया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 रन भी पूरे किए।

रविचंद्रन स्मरण का तीसरा दोहरा शतक

चंडीगढ़ के खिलाफ कर्नाटक के 22 वर्षीय बल्लेबाज का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगाया गया यह तीसरा दोहरा शतक है। मौजूदा सीजन में इससे पहले 1 से 4 नवंबर तक खेले गए मैच में उन्होंने केरल के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था, जिसकी बदौलत कर्नाटक ने केरल को पारी और 164 रन से हराया था। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक पंजाब के खिलाफ पिछले सीजन में लगाया था।

कर्नाटक ने 8 विकेट पर 547 रन बनाकर पारी घोषित की

रविचंद्रन स्मरण के नाबाद दोहरे शतक के अलावा करुण नायर और श्रेयस गोपाल के अर्द्धशतकों से कर्नाटक ने चंडीगढ़ के खिलाफ 8 विकेट पर 547 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। रविचंद्रन स्मरण ने 362 गेंद में 16 चौके और 2 छक्के संग 227 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि करुण नायर ने 164 गेंद में 12 चौके और 1 छक्के संग 95 रन की पारी खेली। वहीं श्रेयस गोपाल ने 62 रन की पारी खेली।

एक नजर रविचंद्रन स्मरण के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के करियर पर

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रविचंद्रन स्मरण ने अब तक 13 मैचों की 19 इनिंग में 1179 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 3 अर्द्धशतक शामिल हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 227 रन है।

