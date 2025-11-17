Ranji Trophy 2025-26: कर्नाटक के युवा खिलाड़ी ने इस सीजन लगाया दूसरा दोहरा शतक, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पूरे किए 1000 रन

Karnataka vs Chandigarh, Ranji Trophy 2025-26: रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप-बी के 5वें दौर का मुकाबला कर्नाटक और चंडीगढ़ के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में कर्नाटक के बल्लेबाज रविचंद्रन स्मरण (Ravichandran Smaran) ने कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने सोमवार को हुबली में चंडीगढ़ के खिलाफ दोहरा शतक लगाया। उन्होंने इसके लिए 343 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौके और एक छक्का लगाया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 रन भी पूरे किए।