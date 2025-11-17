IND vs SA: दूसरा टेस्ट भी नहीं खेलेंगे शुभमन गिल! ये दो स्टार खिलाड़ी ले सकते हैं उनकी जगह

दूसरे विकल्प के तौर पर देवदत्त पडिक्कल मौजूद हैं. भारतीय टीम मैनेजमेंट कर्नाटक के इस बल्लेबाज के बारे में भी सोच सकती है.। पडिक्कल ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ एक अनौपचारिक टेस्ट मैच में शानदार 150 रन बनाए थे, इसलिए वह मध्यक्रम में एक और विकल्प हो सकते हैं। कुंबले ने देवदत्त पडिक्कल के इलेवन में खेलने को लेकर कहा, "अगर भारत इस संयोजन के साथ नहीं उतरता है, तो दूसरा बल्लेबाजी विकल्प देवदत्त पडिक्कल हैं. हालांकि, उन्हें लाने से पूरा टॉप क्रम बाएं हाथ का हो जाएगा, जिससे साइमन हार्मर जैसे किसी स्पिनर को पूरे दिन गेंदबाजी करने का मौका मिल सकता है।"