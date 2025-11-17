IND vs SA: दूसरा टेस्ट भी नहीं खेलेंगे शुभमन गिल! ये दो स्टार खिलाड़ी ले सकते हैं उनकी जगह

भारतीय कप्तान शुभमन गिल (File Photo Credit - IANS)
India vs South Africa 2nd Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुक़ाबला 22 नवम्बर से खेला जाएगा। अगर भारत को सीरीज हार से बचना है तो गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में हर हाल में जीत दर्ज़ करना होगा। कोलकाता में खेले गए पहले मैच में उन्हें 30 रन से हार का सामना करना पड़ा है।
कोलकाता टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल चोटिल हो गए थे और मैच से बाहर हो गए थे। गिल को गर्दन में एंठन की वजह से अस्पताल ले जाया गया था। जिसके बाद वे मैदान पर नहीं लौटे। फिलहाल गिल की हालत स्थिर है और वह बेहतर महसूस कर रहे हैं। वह बिना किसी परेशानी के चलने-फिरने और अपनी गर्दन हिलाने में सक्षम हैं। लेकिन गिल के दूसरे टेस्ट में उतरने को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। ऐसे में गुवाहाटी टेस्ट में उन्हें कौन रिप्लेस करेगा यह एक बड़ा सवाल है।
पिछले कुछ समय से साईं सुदर्शन को नंबर 3 पर लगातार मौके दिये जा रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर मुकाबलों में वे फ्लॉप रहे हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी टेस्ट में उनका बल्ला चला था और उन्होंने बेहतरीन अर्धशतक लगाया था। सुदर्शन ने अब तक 5 टेस्ट मैचों की 9 पारियों में 30.33 की मामूली औसत से 273 रन बनाए हैं। 24 वर्षीय खिलाड़ी का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगभग 40 और लिस्ट ए क्रिकेट में लगभग 60 की औसत है। यही वज़ह है वो गुवाहाटी टेस्ट में शुभमन गिल की रिप्लेसमेंट बन सकते हैं।
दूसरे विकल्प के तौर पर देवदत्त पडिक्कल मौजूद हैं. भारतीय टीम मैनेजमेंट कर्नाटक के इस बल्लेबाज के बारे में भी सोच सकती है.। पडिक्कल ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ एक अनौपचारिक टेस्ट मैच में शानदार 150 रन बनाए थे, इसलिए वह मध्यक्रम में एक और विकल्प हो सकते हैं। कुंबले ने देवदत्त पडिक्कल के इलेवन में खेलने को लेकर कहा, "अगर भारत इस संयोजन के साथ नहीं उतरता है, तो दूसरा बल्लेबाजी विकल्प देवदत्त पडिक्कल हैं. हालांकि, उन्हें लाने से पूरा टॉप क्रम बाएं हाथ का हो जाएगा, जिससे साइमन हार्मर जैसे किसी स्पिनर को पूरे दिन गेंदबाजी करने का मौका मिल सकता है।"
