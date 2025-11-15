IND vs SA: कप्तान शुभमन गिल की चोट पर BCCI ने दिया बड़ा अपडेट, क्या नहीं खेल पाएंगे बचा हुआ मुक़ाबला?

घटना मैच के 35वें ओवर में घटी, जब साइमन हार्मर ने वॉशिंगटन सुंदर को आउट किया। इसके बाद क्रीज पर उतरे गिल ने पहली दो गेंदों को सहजता से डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर उन्होंने लेग साइड में स्वीप शॉट खेला और बैकवॉर्ड स्क्वॉयर लेग पर चौका जड़ दिया, लेकिन शॉट के फॉलो-थ्रू के दौरान गर्दन में जोरदार झटका लगा। दर्द इतना तीव्र था कि गिल चेहरा विकृत किए हुए मैदान पर ही रुक गए, वे गर्दन हिला भी नहीं पा रहे थे। फिजियो के मैदान पर पहुंचने के बाद गिल ने चोट दिखाई, लेकिन जब लगा कि बल्लेबाजी जारी रखना मुश्किल है, तो उन्होंने रिटायर होकर मैदान छोड़ दिया।