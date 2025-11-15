IND vs SA: कप्तान शुभमन गिल की चोट पर BCCI ने दिया बड़ा अपडेट, क्या नहीं खेल पाएंगे बचा हुआ मुक़ाबला?

चोटिल होने के बाद गिल को रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा (Photo - Espncricinfo)
Shubman Gill injury Update, India vs South Africa 1st Test: भारतीय कप्तान शुभमन गिल की गर्दन की चोट ने टीम इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन, गिल को रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। उन्होंने पहली पारी में महज तीन गेंदों का सामना किया, लेकिन गर्दन में अचानक लगी ऐंठन के कारण फिजियो की मदद से पवेलियन लौट गए।
अब बीसीसीआई ने इस चोट पर आधिकारिक अपडेट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गिल मेडिकल टीम की सख्त निगरानी में हैं और उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन आगे की भागीदारी पर संशय बरकरार है। बीसीसीआई ने एक्स पर लिखा, "शुभमन गिल की गर्दन में ऐंठन है और बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। आज उनके खेलने पर फैसला उनकी प्रगति के आधार पर लिया जाएगा।"
घटना मैच के 35वें ओवर में घटी, जब साइमन हार्मर ने वॉशिंगटन सुंदर को आउट किया। इसके बाद क्रीज पर उतरे गिल ने पहली दो गेंदों को सहजता से डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर उन्होंने लेग साइड में स्वीप शॉट खेला और बैकवॉर्ड स्क्वॉयर लेग पर चौका जड़ दिया, लेकिन शॉट के फॉलो-थ्रू के दौरान गर्दन में जोरदार झटका लगा। दर्द इतना तीव्र था कि गिल चेहरा विकृत किए हुए मैदान पर ही रुक गए, वे गर्दन हिला भी नहीं पा रहे थे। फिजियो के मैदान पर पहुंचने के बाद गिल ने चोट दिखाई, लेकिन जब लगा कि बल्लेबाजी जारी रखना मुश्किल है, तो उन्होंने रिटायर होकर मैदान छोड़ दिया।
पहले सेशन में ही वॉशिंगटन, केएल राहुल और ऋषभ पंत के विकेट गिरने के बाद गिल की अनुपस्थिति ने टीम को और दबाव में डाल दिया। लंच तक भारत 138/4 पर था, दक्षिण अफ्रीका के 159 रनों के जवाब में। अब नजरें जडेजा-जुरेल जोड़ी पर हैं, लेकिन गिल के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद ही टीम का सबसे बड़ा सहारा है। मेडिकल टीम ने स्पष्ट रूप से चोट की गंभीरता न बताकर चिंता बढ़ा दी है, और अगले सेशन में अपडेट का इंतजार है।
