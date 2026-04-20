‘मेरी टीम में जगह नहीं बनती’, फॉर्म पर उठे सवाल तो मोहम्मद रिजवान ने बताया क्यों खेल रहे हैं क्रिकेट

इस पर रिजवान ने जो जवाब दिया, वह काफी कम क्रिकेटर ही बोलते हैं। उन्होंने ईमानदारी से साफ कह दिया कि जिस तरीके से वह खेल रहे हैं और जिस तरह का उनका हालिया फॉर्म है, वह पाकिस्तान की टीम में जगह डिजर्व नहीं करते। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान टीम और रावलपिंडी दोनों के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप टी20 फॉर्मेट से संन्यास के बारे में सोचेंगे? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जब वह बिग बैश लीग खेल रहे थे और वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनी जा रही थी, तब भी उन्होंने माना था कि उनके प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह नहीं बनती।