पाकिस्तान टीम से बाहर हुए मोहम्मद रिजवान, अब इस देश में खेलते नजर आएंगे

यह पहला मौका है जब मोहम्मद रिजवान सीपीएल में खेलते हुए दिखेंगे। हालांकि, कई पाकिस्तानी क्रिकेटर सीपीएल में खेलते रहे हैं। इस सीजन की बात करें तो मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, नसीम शाह, उसामा मीर, अब्बास अफरीदी, और सलमान इरशाद खेल रहे हैं। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के लिए दो विदेशी लीग में खेलने की अनुमति दी है। सीपीएल रिजवान की दूसरी विदेशी लीग है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ भी करार किया है।