क्रिकेट

पाकिस्तान टीम से बाहर हुए मोहम्मद रिजवान, अब इस देश में खेलते नजर आएंगे

Mohammad Rizwan Joins CPL 2025: मोहम्‍मद रिजवान को एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्‍तान की टीम से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में अब रिजवान ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) में खेलने का फैसला किया है। फ्रेंचाइजी सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने उन्‍हें बाकी बचने हुए मैचों के लिए साइन कर लिया है।

भारत

lokesh verma

Aug 21, 2025

Mohammad Rizwan Joins CPL 2025
पाकिस्‍तानी विकेटकीपर-बल्‍लेबाज मोहम्‍मद रिजवान। (फोटो सोर्स: IANS)

Mohammad Rizwan Joins CPL 2025: पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले बाबर आजम और मोहम्‍मद रिजवान को पाकिस्‍तान की टी20 टीम से बाहर कर दिया है। एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे विकेटकीपर बल्लेबाज रिजवान अब कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 (CPL 2025) में खेलते हुए नजर आएंगे। उम्‍मीद जताई जा रही है कि वह जल्‍द ही अपनी नई टीम सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स से जुड़ेंगे।

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने किया साइन

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद रिजवान को सीपीएल 2025 के बचे हुए मैचों के लिए सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने साइन किया है। रिजवान को अफगानिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी की जगह टीम में शामिल किया गया है। फारूकी एशिया कप 2025 से पहले यूएई में पाकिस्तान-अफगानिस्तान-यूएई के बीच होने वाली त्रिकोणीय टी20 सीरीज में अफगानिस्तान टीम से जुड़ने के लिए सेंट किट्स से अलग हो गए हैं।

रिजवान के विदेश में खेलने का रास्ता साफ

हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि रिजवान गुरुवार को बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ पैट्रियट्स के मैच के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं। लेकिन पाकिस्तान द्वारा उन्हें उस त्रिकोणीय श्रृंखला और एशिया कप के लिए अपनी टी20 टीम से बाहर रखने के साथ रिजवान के अन्यत्र खेलने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। माना जा रहा है कि पीसीबी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), जो खिलाड़ियों को विदेशी लीग में भाग लेने की अनुमति देता है, एक औपचारिकता है।

सीपीएल रिजवान की दूसरी विदेशी लीग

यह पहला मौका है जब मोहम्मद रिजवान सीपीएल में खेलते हुए दिखेंगे। हालांकि, कई पाकिस्तानी क्रिकेटर सीपीएल में खेलते रहे हैं। इस सीजन की बात करें तो मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, नसीम शाह, उसामा मीर, अब्बास अफरीदी, और सलमान इरशाद खेल रहे हैं। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के लिए दो विदेशी लीग में खेलने की अनुमति दी है। सीपीएल रिजवान की दूसरी विदेशी लीग है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ भी करार किया है।

इसलिए पाकिस्‍तान की टीम से हुए बाहर

रिजवान की स्ट्राइक रेट से जुड़ी समस्या को देखते हुए उन्हें पाकिस्तान टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। रिजवान ने पाकिस्तान के लिए 106 टी20 मैचों की 93 पारियों में 1 शतक और 30 अर्धशतक लगाते हुए 3,414 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट महज 125.38 रहा है।

21 Aug 2025 11:19 am

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान टीम से बाहर हुए मोहम्मद रिजवान, अब इस देश में खेलते नजर आएंगे

