बांग्लादेश ने आयरलैंड के खिलाफ टी-20 टीम का किया ऐलान, 31 वर्षीय बल्लेबाज संभालेगा टीम की कमान

BAN vs IRE: बांग्लादेश ने अपने घरेलू सरज़मीं पर आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। मेजबान टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से आयरलैंड का सूपड़ा साफ किया। टेस्ट के बाद अब दोनों टीमें तीन मैचों की टी-20 सीरीज के लिए तैयार हैं। इस सीरीज के पहले दो मैचों के लिए रविवार को बांग्लादेश ने 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसकी कमान लिटन दास को दी गई है।