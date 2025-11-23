Patrika LogoSwitch to English

बांग्लादेश ने आयरलैंड के खिलाफ टी-20 टीम का किया ऐलान, 31 वर्षीय बल्लेबाज संभालेगा टीम की कमान

BAN vs IRE: बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज़ का आगाज़ 27 नवंबर से हो रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 23, 2025

Mohammad Saifuddin

मोहम्मद सैफुद्दीन, क्रिकेटर, बांग्लादेश (Photo Credit - IANS)

BAN vs IRE: बांग्लादेश ने अपने घरेलू सरज़मीं पर आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। मेजबान टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से आयरलैंड का सूपड़ा साफ किया। टेस्ट के बाद अब दोनों टीमें तीन मैचों की टी-20 सीरीज के लिए तैयार हैं। इस सीरीज के पहले दो मैचों के लिए रविवार को बांग्लादेश ने 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसकी कमान लिटन दास को दी गई है।

महिदुल इस्लाम अंकोन को टी-20 टीम में जगह दी गई है। वे वनडे और टेस्ट में बांग्लादेश के लिए डेब्यू कर चुके हैं। उन्होंने बांग्लादेश के लिए एकमात्र टेस्ट अक्टूबर 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। वहीं उन्होंने बांग्लादेश की तरफ से पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था, जहां उन्होंने 46, 17 और 6 रन की पारियां खेली थीं।

वहीं ऑलराउंडर मोहम्मद सैफुद्दीन बांग्लादेश की टी-20 टीम में जगह बनाने में सफल रहे। उन्हें आयरलैंड के खिलाफ बांग्लादेश की टी-20 टीम में शामिल किया गया है। वहीं तस्कीन अहमद और शमीम हुसैन को नहीं चुना गया है।

सीरीज पहले दो मैचों के लिए बांग्लादेश की टी-20 टीम

लिटन दास (कप्तान), सैफ हसन (उपकप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, जेकर अली, नुरुल हसन, महिदुल इस्लाम अंकोन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, शोरफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन।

बांग्लादेश-आयरलैंड टी-20 सीरीज का शेड्यूल

बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 27 नवंबर से खेली जाएगी। दोनों टीमों के बीच पहला और दूसरा मुकाबला क्रमशः 27 और 29 नवंबर को चटगांव में खेला जाएगा। इसके बाद तीसरे मुकाबले के लिए दोनों टीमें 2 दिसंबर को आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेला जाएगा।

Cricket New

Cricket News

Published on:

23 Nov 2025 09:22 pm

बांग्लादेश ने आयरलैंड के खिलाफ टी-20 टीम का किया ऐलान, 31 वर्षीय बल्लेबाज संभालेगा टीम की कमान

