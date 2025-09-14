Patrika LogoSwitch to English

हसीन जहां से शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती… भावुक हुए मोहम्मद शमी ने पहली बार दिया ऐसा बयान

Mohammed Shami on marriage with Hasin Jahan: भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर है। हाल ही में एक इंटरव्‍यू के दौरान पुरानी बातों को याद कर भावुक हो गए। उन्‍होंने बताया कि हसीन जहां से शादी उनके जीवन की सबसे बड़ी थी। हालांकि इसके लिए वे किसी को दोष नहीं देना चाहते।

भारत

lokesh verma

Sep 14, 2025

Mohammed Shami on marriage with Hasin Jahan
Mohammed Shami and Hasin jahan (Photo Credit- IANS)

Mohammed Shami on marriage with Hasin Jahan: भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। पहले उम्‍मीद की जा रही थी कि वह इंग्‍लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज से वापसी करेंगे, फिर एशिया कप 2025 से उनकी वापसी के कयास लगाए गए। हालांकि मेहनतकश शमी टीम इंडिया में कमबैक के लिए बेहद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अक्सर उनकी एक्‍स वाइफ हसीन जहां सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कुछ न कुछ बोलती रहती हैं, लेकिन शमी ने कभी इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। मोहम्‍मद शमी ने पहली बार एक टीवी शो पर हसीन जहां से शादी को लेकर बड़ा बयान देते हुए खुलकर बात की है।

हसीन जहां से शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती- शमी

मोहम्मद शमी हाल ही इंडिया टीवी के आप की अदालत शो में पहुंचे। इस दौरान शमी ने पहली बार अपनी पत्‍नी हसीन जहां से शादी को लेकर चुप्‍पी तोड़ते हुए अपने बयान में कहा कि जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती रहती है और मेरा मानना है कि हसीन से शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है... थी। हालांकि में इसके लिए किसी को भी दोष नहीं दूंगा, क्‍योंकि ये मेरी किस्मत थी।

'कोई भी अपने घर में झगड़ा नहीं चाहेगा'

जब मोहम्‍मद शमी से मामले को सुलझाने के लिए सवाल किया गया तो शमी ने कहा कि कोई भी अपने घर में झगड़ा नहीं चाहेगा और वह भी तब जब आप देश के लिए खेल रहे हो और देश की सेवा कर रहे हो। उन्‍होंने कहा कि यह दूसरे पक्ष पर भी निर्भर करता है। दूसरा पक्ष ऐसा नहीं चाहता तो धैर्य एक आखिरी समाधान होता है।

'ये मेरे लिए काफी मुश्किल था'

वहीं, टीम इंडिया के लिए सेलेक्‍ट नहीं होने पर शमी ने कहा कि ये मेरे लिए काफी मुश्किल था और ये काफी चुभता भी है। उन्‍होंने कहा कि जब आप उच्‍च स्‍तर पर खेलते हैं तो आपको अपना ध्यान बांटना पड़ता है, क्‍योंकि एक तरफ तो आप देख रहे होते हैं कि घर में क्या सब चल रहा है और दूसरी ओर देश के के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होता है। इससे आप बहुत दबाव में होते हैं।

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल आखिरी मैच

बता दें कि मोहम्‍मद शमी भारतीय टीम के लिए आखिरी बार 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ खेलते दिखे थे। हालांकि उस मुकाबले में उन्‍होंने 9 ओवर में मात्र एक विकेट लेकर 74 रन लुटा दिए थे। इसके बाद मोहम्‍मद शमी के इंग्‍लैंड दौरे पर टेस्‍ट क्रिकेट वापसी के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा हो न सका। फिर शमी को एशिया कप 2025 के लिए भी नहीं चुना गया, जो कि यूएई में जारी है।

Hindi News / Sports / Cricket News / हसीन जहां से शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती… भावुक हुए मोहम्मद शमी ने पहली बार दिया ऐसा बयान

