हसीन जहां से शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती… भावुक हुए मोहम्मद शमी ने पहली बार दिया ऐसा बयान

Mohammed Shami on marriage with Hasin Jahan: भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। पहले उम्‍मीद की जा रही थी कि वह इंग्‍लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज से वापसी करेंगे, फिर एशिया कप 2025 से उनकी वापसी के कयास लगाए गए। हालांकि मेहनतकश शमी टीम इंडिया में कमबैक के लिए बेहद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अक्सर उनकी एक्‍स वाइफ हसीन जहां सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कुछ न कुछ बोलती रहती हैं, लेकिन शमी ने कभी इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। मोहम्‍मद शमी ने पहली बार एक टीवी शो पर हसीन जहां से शादी को लेकर बड़ा बयान देते हुए खुलकर बात की है।