मोहम्मद शमी के कोच की टीम इंडिया से एक डिमांड, कहा- पाकिस्तान को दो जंग जैसा जवाब

गौतम गंभीर के बचपन के कोच संजय भारद्वाज का भी मानना है कि टीम इंडिया को यह मैच खेलना चाहिए। उन्होंने कहा, "हमारे खिलाड़ी योद्धा हैं। खिलाड़ी देश के मान-सम्मान के लिए लड़ते हैं। जो यह मानते हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला नहीं खेला जाना चाहिए, उन्हें यह समझना चाहिए कि हम उन्हें पीठ नहीं दिखा सकते। हमें आमने-सामने की लड़ाई लड़नी है। अगर आप किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में आएंगे, तो वहां पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना नहीं किया जा सकता है। हमें एशिया कप अपने नाम करना है।"