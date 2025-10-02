IND vs WI 1st Test: पहले सत्र में सिराज ने मचाई सनसनी, 90 रन पर ढेर हो गई वेस्टइंडीज की आधी टीम

IND vs WI 1st Test, Day 1 Update: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत बनाा वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट खेला जा रहा है, जहां भारतीय गेंदबाजों ने लंच तक ही आधी टीम को पवेलियन भेज दिया है। मोहम्मद सिराज ने टीम को पहली सफलता दिलाई और अब तक 3 विकेट चटका चुके हैं तो जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को भी एक एक सफलता मिली। वेस्टइंडीज ने लंच तक 5 विकेट गंवाकर 90 रन बना लिए थे। कप्तान रॉस्टन चेज 22 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि नए बल्लेबाज के आने से पहले लंच की घोषणा कर दी गई थी।