IND vs WI 1st Test: पहले सत्र में सिराज ने मचाई सनसनी, 90 रन पर ढेर हो गई वेस्टइंडीज की आधी टीम

मोहम्मद सिराज विकेट का जश्म मनाते हुए (फोटो- BCCI)
IND vs WI 1st Test, Day 1 Update: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत बनाा वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट खेला जा रहा है, जहां भारतीय गेंदबाजों ने लंच तक ही आधी टीम को पवेलियन भेज दिया है। मोहम्मद सिराज ने टीम को पहली सफलता दिलाई और अब तक 3 विकेट चटका चुके हैं तो जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को भी एक एक सफलता मिली। वेस्टइंडीज ने लंच तक 5 विकेट गंवाकर 90 रन बना लिए थे। कप्तान रॉस्टन चेज 22 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि नए बल्लेबाज के आने से पहले लंच की घोषणा कर दी गई थी।
इससे पहले रॉस्टन चेज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल लगातार छठा टॉस हार गए। जॉन कैम्पबेल और तेगनरायरण चंद्रपॉल ने पारी की शुरुआत की। चौथे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने टीम को पहला झटका दे दिया और चंद्रपॉल को 0 पर पवेलियन भेज दिया। इस दौरान ध्रुव जुरेल ने शानदार विकेटकीपिंग की और कई बेहतरीन गेंद रोके, जो फर्स्ट स्लिप से बाहर जाकर खत्म हो रही थीं।
7वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज को झटका दिया और कैम्पबेल को ध्रुव जुरेल को कैच देकर पवेलियन लौट गए। कैम्पबेल ने 19 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाए। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने ब्रेंडन किंग और अलिक अथानेज को आउट किया। कुलदीप यादव ने 24वें ओवर में शाई होप को आउट कर वेस्टइंडीज की आधी टीम समेट दी। अथानेज ने 12 और शाई होप ने 13 रनों की पारी खेली।
अब तक मोहम्मद सिराज सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने 8 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं। बुमराह ने भी 8 ओवर की गेंदबाजी की है और 24 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है। नितीश कुमार रेड्डी और रवींद्र जडेजा ने भी गेंदबाजी की है लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। कुलदीप यादव ने 12 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है।
