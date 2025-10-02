Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI 1st Test: पहले सत्र में सिराज ने मचाई सनसनी, 90 रन पर ढेर हो गई वेस्टइंडीज की आधी टीम

IND vs WI 1st Test Score Update: वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लंच तक 5 विकेट गंवाकर 90 रन बना लिए हैं। मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए हैं।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 02, 2025

Mohammad Siraj Celebrating Wicket

मोहम्मद सिराज विकेट का जश्म मनाते हुए (फोटो- BCCI)

IND vs WI 1st Test, Day 1 Update: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत बनाा वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट खेला जा रहा है, जहां भारतीय गेंदबाजों ने लंच तक ही आधी टीम को पवेलियन भेज दिया है। मोहम्मद सिराज ने टीम को पहली सफलता दिलाई और अब तक 3 विकेट चटका चुके हैं तो जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को भी एक एक सफलता मिली। वेस्टइंडीज ने लंच तक 5 विकेट गंवाकर 90 रन बना लिए थे। कप्तान रॉस्टन चेज 22 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि नए बल्लेबाज के आने से पहले लंच की घोषणा कर दी गई थी।

इससे पहले रॉस्टन चेज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल लगातार छठा टॉस हार गए। जॉन कैम्पबेल और तेगनरायरण चंद्रपॉल ने पारी की शुरुआत की। चौथे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने टीम को पहला झटका दे दिया और चंद्रपॉल को 0 पर पवेलियन भेज दिया। इस दौरान ध्रुव जुरेल ने शानदार विकेटकीपिंग की और कई बेहतरीन गेंद रोके, जो फर्स्ट स्लिप से बाहर जाकर खत्म हो रही थीं।

7वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज को झटका दिया और कैम्पबेल को ध्रुव जुरेल को कैच देकर पवेलियन लौट गए। कैम्पबेल ने 19 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाए। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने ब्रेंडन किंग और अलिक अथानेज को आउट किया। कुलदीप यादव ने 24वें ओवर में शाई होप को आउट कर वेस्टइंडीज की आधी टीम समेट दी। अथानेज ने 12 और शाई होप ने 13 रनों की पारी खेली।

सिराज ने चटकाए 3 विकेट

अब तक मोहम्मद सिराज सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने 8 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं। बुमराह ने भी 8 ओवर की गेंदबाजी की है और 24 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है। नितीश कुमार रेड्डी और रवींद्र जडेजा ने भी गेंदबाजी की है लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। कुलदीप यादव ने 12 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है।

ये भी पढ़ें

WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया को चाहिए जीत, 2027 तक इन टीमों से टक्कर
क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs WI 1st Test: वेस्टइडीज के खिलाफ टॉस हारे शुभमन गिल, लेकिन मैच से पहले दी बड़ी चेतावनी

Shubman Gill
क्रिकेट

आर अश्विन के साथ इन दिग्गजों को भी नहीं मिला भाव, नसीम और फखर पर फ्रेचाइजी ने पानी की तरह बहाया पैसा

ILT20 R Ashwin Goes Unsold
क्रिकेट

IND vs WI 1st Test: टीम इंडिया के लिए जीत जरूरी, जानें वेस्टइंडीज के खिलाफ प्लेइंग 11 में किसे मिलेगा मौका?

india squad for west indies test series
क्रिकेट

श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्या ने जड़ा शतक तो 3 बल्लेबाजों ने पूरी की फिफ्टी, भारत A ने ऑस्ट्रेलिया A को 171 रनों से हराया

Shreyas Iyer
क्रिकेट

AUS-W vs NZ-W: सोफी डिवाइन की कप्तानी पारी गई बेकार, गार्डनर के शतक से ऑस्ट्रेलिया ने जीत से की शुरुआत

Australia Women
क्रिकेट
