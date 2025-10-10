संजू सैमसन को इस स्क्वाड में मिली जगह, मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में खेलते आएंगे नजर

सैमसन का आखिरी रेड बॉल क्रिकेट पिछले साल अक्टूबर में कर्नाटक के खिलाफ था। हालाकि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टी-20 टीम में चुने जाने के बाद इस बल्लेबाज के टूर्नामेंट के अगले तीन राउंड से बाहर होने की उम्मीद है। ऑलराउंडर अभिषेक पी नायर ने पहली बार सीनियर टीम में जगह बनाई है। कोच अमय खुरासिया को प्रभावित करने वाले अभिषेक बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज और दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज हैं।