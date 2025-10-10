संजू सैमसन को इस स्क्वाड में मिली जगह, मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में खेलते आएंगे नजर

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: IANS)
Sanju Samson: स्टार भारतीय विकेट-कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने एशिया कप 2025 में मिले मौके को शानदार तरीके से भुनाया, जिसके चलते उन्हें आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली। हालाकि अब संजू सैमसन के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, उन्हें रणजी ट्रॉफी के लिए केरल टीम में शामिल किया गया है।
सचिन बेबी की जगह मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में मोहम्मद अज़हरुद्दीन को केरल टीम का कप्तान जबकि बाबा अपराजित को उप-कप्तान बनाया गया है। महाराष्ट्र के खिलाफ पहले मैच के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा शुक्रवार को हुई। संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया है, जबकि चोट के कारण कैंप में शामिल नहीं होने वाले प्रमुख तेज गेंदबाज बासिल थम्पी को बाहर कर दिया गया है।
सैमसन का आखिरी रेड बॉल क्रिकेट पिछले साल अक्टूबर में कर्नाटक के खिलाफ था। हालाकि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टी-20 टीम में चुने जाने के बाद इस बल्लेबाज के टूर्नामेंट के अगले तीन राउंड से बाहर होने की उम्मीद है। ऑलराउंडर अभिषेक पी नायर ने पहली बार सीनियर टीम में जगह बनाई है। कोच अमय खुरासिया को प्रभावित करने वाले अभिषेक बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज और दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज हैं।
केरल, कर्नाटक, पंजाब, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और गोवा के साथ एलीट ग्रुप बी का हिस्सा है। केरल अपना पहला मुकाबला 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र से तिरुवनंतपुरम में खेलेगी।
केरल स्क्वाड- मोहम्मद अज़हरुद्दीन (कप्तान), बाबा अपराजित (उप-कप्तान), संजू सैमसन, रोहन एस. कुन्नुमल, वाथसल गोविंद, अक्षय चंद्रन, सचिन बेबी, सलमान निज़ार, अंकित शर्मा, एम.डी. निधिश, एनपी बेसिल, एडेन एप्पल टॉम, अहमद इमरान, शॉन रोजर और अभिषेक पी. नायर।
