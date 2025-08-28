Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

क्या IPL 2026 में LSG के लिए खेलेंगे मोहम्मद शमी? तेज गेंदबाज ने खुद दिए SRH छोड़ने के संकेत

Mohammed Shami ने भविष्य में आईपीएल में LSG के लिए खेलने की संभावनाओं पर खुलकर बात की है। उन्‍होंने कहा कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद रिलीज करता है तो वह भविष्य में एसआरएच से लखनऊ सुपर जायंट्स में चले जाएंगे।

भारत

lokesh verma

Aug 28, 2025

Mohammed Shami
सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी। (फोटो सोर्स: IANS)

उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने भविष्य में आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए खेलने की संभावनाओं पर खुलकर बात की है। शमी को आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले गुजरात टाइटंस ने रिलीज कर दिया था। इसके बाद ऑक्‍शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्‍हें 10 करोड़ रुपये में खरीदा है। शमी ने इस साल जनवरी की शुरुआत में ही प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की थी, लेकिन एसआएएच के साथ उनका आईपीएल सीजन कुछ खास अच्छा नहीं रहा।

क्या शमी एलएसजी के लिए खेलने को तैयार हैं?

मोहम्‍मद शमी ने न्‍यूज24 से बातचीत में संकेत दिया कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद रिलीज करता है तो वह भविष्य में एसआरएच से लखनऊ सुपर जायंट्स में चले जाएंगे। इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने कहा कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आईपीएल सिर्फ मनोरंजन के लिए है और वह किसी भी टीम के लिए खेलने को तैयार हैं, जो उनके लिए बोली लगाएगी।

ये भी पढ़ें

मैं किसके जीवन में रोड़ा बन रहा… संन्यास के सवाल पर आगबबूला हुए मोहम्मद शमी
क्रिकेट
Mohammed Shami got angry

आईपीएल 2025 में सिर्फ 6 विकेट ही ले सके

बता दें कि शमी आईपीएल 2025 में 9 मैचों में सिर्फ 6 विकेट ही ले पाए थे और इस सीजन के सबसे कम प्रभावी गेंदबाजों में से एक रहे। उनकी गति कम हो गई थी और उन्हें लगातार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करने में भी दिक्कत हो रही थी। नतीजतन, उन्हें भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट और बाद में एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया।

शमी एलएसजी के लिए सबसे उपयुक्‍त

शमी एलएसजी के लिए सबसे उपयुक्त हो सकते हैं, बशर्ते वह फिट रहे। सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 में अपने तेज गेंदबाजों के कई चोटों से परेशान रहे, जिससे उनका गेंदबाजी आक्रमण सबसे कमजोर हो गया। मयंक यादव ने सिर्फ एक मैच खेला, जबकि मोहसिन खान टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए। आवेश खान एकमात्र नियमित खिलाड़ी थे, जबकि शमर जोसेफ पूरे टूर्नामेंट में बेंच पर ही बैठे रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

28 Aug 2025 09:02 am

Hindi News / Sports / Cricket News / क्या IPL 2026 में LSG के लिए खेलेंगे मोहम्मद शमी? तेज गेंदबाज ने खुद दिए SRH छोड़ने के संकेत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.