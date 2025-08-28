क्या IPL 2026 में LSG के लिए खेलेंगे मोहम्मद शमी? तेज गेंदबाज ने खुद दिए SRH छोड़ने के संकेत

उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने भविष्य में आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए खेलने की संभावनाओं पर खुलकर बात की है। शमी को आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले गुजरात टाइटंस ने रिलीज कर दिया था। इसके बाद ऑक्‍शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्‍हें 10 करोड़ रुपये में खरीदा है। शमी ने इस साल जनवरी की शुरुआत में ही प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की थी, लेकिन एसआएएच के साथ उनका आईपीएल सीजन कुछ खास अच्छा नहीं रहा।