क्या IPL 2026 में LSG के लिए खेलेंगे मोहम्मद शमी? तेज गेंदबाज ने खुद दिए SRH छोड़ने के संकेत

उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने भविष्य में आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए खेलने की संभावनाओं पर खुलकर बात की है। शमी को आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले गुजरात टाइटंस ने रिलीज कर दिया था। इसके बाद ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 10 करोड़ रुपये में खरीदा है। शमी ने इस साल जनवरी की शुरुआत में ही प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की थी, लेकिन एसआएएच के साथ उनका आईपीएल सीजन कुछ खास अच्छा नहीं रहा।
मोहम्मद शमी ने न्यूज24 से बातचीत में संकेत दिया कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद रिलीज करता है तो वह भविष्य में एसआरएच से लखनऊ सुपर जायंट्स में चले जाएंगे। इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने कहा कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आईपीएल सिर्फ मनोरंजन के लिए है और वह किसी भी टीम के लिए खेलने को तैयार हैं, जो उनके लिए बोली लगाएगी।
बता दें कि शमी आईपीएल 2025 में 9 मैचों में सिर्फ 6 विकेट ही ले पाए थे और इस सीजन के सबसे कम प्रभावी गेंदबाजों में से एक रहे। उनकी गति कम हो गई थी और उन्हें लगातार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करने में भी दिक्कत हो रही थी। नतीजतन, उन्हें भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट और बाद में एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया।
शमी एलएसजी के लिए सबसे उपयुक्त हो सकते हैं, बशर्ते वह फिट रहे। सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 में अपने तेज गेंदबाजों के कई चोटों से परेशान रहे, जिससे उनका गेंदबाजी आक्रमण सबसे कमजोर हो गया। मयंक यादव ने सिर्फ एक मैच खेला, जबकि मोहसिन खान टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए। आवेश खान एकमात्र नियमित खिलाड़ी थे, जबकि शमर जोसेफ पूरे टूर्नामेंट में बेंच पर ही बैठे रहे।