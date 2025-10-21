Patrika LogoSwitch to English

मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी देने से किया इनकार, BCCI ने उठाया बड़ा कदम

Asia Cup 2025 Trophy: एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया को खिताब जीते 3 सप्ताह हो चुके हैं लेकिन सूर्या एंड कंपनी को अब तक ट्रॉफी नहीं मिली है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 21, 2025

Mohsin Naqvi ran away to hotel with trophy

मोहसिन नकवी। (फोटो सोर्स: IANS)

Asia Cup 2025 Trophy Controversy: क्रिकेट के मैदान पर भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा से ही रोमांचक रहा है, लेकिन इस बार एशिया कप 2025 का फाइनल न सिर्फ बल्ले और गेंद के बीज का जंग था, बल्कि एक राजनीतिक हाई वोल्टेज ड्रामा भी बन गया। फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता और पाकिस्तानी मंत्री के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो नकवी ने ट्रॉफी दुबई के ACC पा मुख्यालय में ट्रॉफी रखने की बात कबूल की। हालांकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट मोहसीन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी भारत को सौंपने से साफ इनकार कर दिया है।

नकवी से नहीं ली थी ट्रॉफी

नकवी के इस कदम ने एशियाई क्रिकेट की एकजुटता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुई फाइनल के बाद की है, जहां भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था। लेकिन जश्न की जगह विवाद ने ले ली। जैसे ही मैच खत्म हुआ, मैदान पर जश्न की जगह टेंशन ने ले ली। भारतीय खिलाड़ियों ने साफ कर दिया कि वे ट्रॉफी एसीसी प्रेसिडेंट मोहसीन नकवी के हाथों नहीं लेंगे।

दरअसल नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और भारत-पाकिस्तान के बीच सीमा पर लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। बीसीसीआई के चेयरमैन देवजित सैकिया ने कहा था कि हमने फैसला लिया कि एसीसी चेयरमैन के हाथों ट्रॉफी नहीं लेंगे। यह एक सोचा-समझा निर्णय था। भारतीय टीम ने मेडल्स और ट्रॉफी के लिए एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन खालिद अल जरूनी का नाम सुझाया, लेकिन नकवी ने इसे ठुकरा दिया। जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन सेरेमनी एक घंटे देरी से शुरू हुई।

BCCI ने श्रीलंका और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स के सपोर्ट्स के साथ ट्रॉफी रिलीज करने के लिए ACC प्रमुख से कहा लेकिन मोहसीन नकवी ने साफ इनकार कर दिया। अब BCCI इस मुद्दे को आईसीसी मीटिंग में उठाएगा, जिसकी अगुवाई जय शाह कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ICC की मीटिंग में पाकिस्तान को फिर मुंह की खानी पड़ सकती है।

Updated on:

21 Oct 2025 06:44 pm

Published on:

21 Oct 2025 06:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी देने से किया इनकार, BCCI ने उठाया बड़ा कदम

