मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी देने से किया इनकार, BCCI ने उठाया बड़ा कदम

Asia Cup 2025 Trophy Controversy: क्रिकेट के मैदान पर भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा से ही रोमांचक रहा है, लेकिन इस बार एशिया कप 2025 का फाइनल न सिर्फ बल्ले और गेंद के बीज का जंग था, बल्कि एक राजनीतिक हाई वोल्टेज ड्रामा भी बन गया। फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता और पाकिस्तानी मंत्री के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो नकवी ने ट्रॉफी दुबई के ACC पा मुख्यालय में ट्रॉफी रखने की बात कबूल की। हालांकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट मोहसीन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी भारत को सौंपने से साफ इनकार कर दिया है।