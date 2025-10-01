मोहसिन नकवी की निकल गई हेकड़ी! अपनी हरकतों के लिए भारत से मांगी माफी, कहा- सूर्यकुमार यादव खुद…

एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया को दुबई के मैदान पर ट्रॉफी नहीं सौंपी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद गहराने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के चीफ मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से माफी मांगी है। रिपोर्ट के अनुसार, नकवी ने भारतीय बोर्ड से खेद व्यक्त करते हुए स्वीकारा है कि स्थिति इतनी बिगड़नी नहीं चाहिए थी। हालांकि, वह अपने रुख पर अड़े रहे। उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय टीम ट्रॉफी चाहती है, तो उसके कप्तान (सूर्यकुमार यादव) को इसे लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से एसीसी के ऑफिस आना होगा।