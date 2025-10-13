Patrika LogoSwitch to English

आखिरी गेंद फेंक टीम को मैच जिताते पिच पर गिरे गेंदबाज की हार्ट अटैक से मौत, जीत की खुशियां मातम में बदली

Cricketer Death with Heart Attack: एक क्रिकेट मैच में के दौरान आखिरी गेंद फेंक कर टीम को मैच जिताने वाले गेंदबाज की हार्ट अटैक से मौत का मामला सामने आया है। ये घटना यूपी के मुरादाबाद जिले की है। इस घटना के बाद जीत खुशियां मातम में बदल गईं।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 13, 2025

Cricketer Death with Heart Attack

गेंद फेंकने के बाद पिच पर बैठे मुरादाबाद के गेंदबाज अहमद खान। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Cricketer Death with Heart Attack: खेल के दौरान खिलाड़ियों की मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी ही एक घटना यूपी के मुरादाबाद जिले स्थित बिलारी ब्लॉक में घटित हुई है। बताया जा रहा है कि गेंदबाज अहमद खान आखिरी गेंद पर अपनी टीम को मैच जिता दिया। इसके बाद टीम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन अहमद वहीं, पिच पर गिर गए। ये देख मैदान पर हड़कंप मच गया। साथी खिलाड़ियों ने उन्हें सीपीआर भी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद आनन-फानन में अहमद को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की। इस तरह जीत की खुशियां मातम में बदल गईं।

मैच जिताने के बाद आया हार्ट अटैक

जानकारी के अनुसार, यूपी वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से मुरादाबाद बनाम संभल का मैच बिलारी ब्लॉक में आयोजित किया गया था। इस मुकाबले में संभल की टीम को मैच जीतने के लिए अंतिम 4 गेंदों पर 14 रन की दरकार थी। अहमद खान गेंदबाजी कर रहे थे। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने महज 11 रन खर्चते हुए मुरादाबाद को मैच जिता दिया। 

पिच पर ही तोड़ा दम

मैच जीतते ही मुरादाबाद के खिलाड़ी जीत का जश्‍न मनाने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि अहमद खान पहले बीच पिच पर बैठे और फिर वहीं लुढ़क गए। उनकी हालत देख मौके पर मौजूद सभी खिलाड़ी घबरा गए। उन्‍होंने पिच पर ही अहमद को सीपीआर दी, लेकिन कोई असर होता न देख उन्‍हें तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने अहमद के मृत होने की पुष्टि की। इस घटना की जानकारी नरेंद्र प्रताप नाम के एक्‍स अकाउंट से वीडियो शेयर कर दी गई है।

परिवार में मची चीख पुकार

बताया जा रहा है कि जब ये मुकाबला खेला जा रहा था तो उस दौरान बतौर अतिथि स्थानीय सपा विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान भी मौके पर मौजूद थे। अहमद खान मुरादाबाद स्थित एकता विहार में रहते थे। उनकी हार्ट अटैक से मौत की खबर सुनते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। अहमद अपने पीछे पत्नी, 2 बच्चे, एक भाई और एक बहन को छोड़ गए हैं।

Updated on:

13 Oct 2025 12:07 pm

Published on:

13 Oct 2025 12:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / आखिरी गेंद फेंक टीम को मैच जिताते पिच पर गिरे गेंदबाज की हार्ट अटैक से मौत, जीत की खुशियां मातम में बदली

Patrika Site Logo

