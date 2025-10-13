आखिरी गेंद फेंक टीम को मैच जिताते पिच पर गिरे गेंदबाज की हार्ट अटैक से मौत, जीत की खुशियां मातम में बदली

Cricketer Death with Heart Attack: खेल के दौरान खिलाड़ियों की मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी ही एक घटना यूपी के मुरादाबाद जिले स्थित बिलारी ब्लॉक में घटित हुई है। बताया जा रहा है कि गेंदबाज अहमद खान आखिरी गेंद पर अपनी टीम को मैच जिता दिया। इसके बाद टीम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन अहमद वहीं, पिच पर गिर गए। ये देख मैदान पर हड़कंप मच गया। साथी खिलाड़ियों ने उन्हें सीपीआर भी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद आनन-फानन में अहमद को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की। इस तरह जीत की खुशियां मातम में बदल गईं।