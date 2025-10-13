आखिरी गेंद फेंक टीम को मैच जिताते पिच पर गिरे गेंदबाज की हार्ट अटैक से मौत, जीत की खुशियां मातम में बदली

गेंद फेंकने के बाद पिच पर बैठे मुरादाबाद के गेंदबाज अहमद खान। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Cricketer Death with Heart Attack: खेल के दौरान खिलाड़ियों की मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी ही एक घटना यूपी के मुरादाबाद जिले स्थित बिलारी ब्लॉक में घटित हुई है। बताया जा रहा है कि गेंदबाज अहमद खान आखिरी गेंद पर अपनी टीम को मैच जिता दिया। इसके बाद टीम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन अहमद वहीं, पिच पर गिर गए। ये देख मैदान पर हड़कंप मच गया। साथी खिलाड़ियों ने उन्हें सीपीआर भी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद आनन-फानन में अहमद को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की। इस तरह जीत की खुशियां मातम में बदल गईं।
जानकारी के अनुसार, यूपी वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से मुरादाबाद बनाम संभल का मैच बिलारी ब्लॉक में आयोजित किया गया था। इस मुकाबले में संभल की टीम को मैच जीतने के लिए अंतिम 4 गेंदों पर 14 रन की दरकार थी। अहमद खान गेंदबाजी कर रहे थे। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने महज 11 रन खर्चते हुए मुरादाबाद को मैच जिता दिया।
मैच जीतते ही मुरादाबाद के खिलाड़ी जीत का जश्न मनाने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि अहमद खान पहले बीच पिच पर बैठे और फिर वहीं लुढ़क गए। उनकी हालत देख मौके पर मौजूद सभी खिलाड़ी घबरा गए। उन्होंने पिच पर ही अहमद को सीपीआर दी, लेकिन कोई असर होता न देख उन्हें तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने अहमद के मृत होने की पुष्टि की। इस घटना की जानकारी नरेंद्र प्रताप नाम के एक्स अकाउंट से वीडियो शेयर कर दी गई है।
बताया जा रहा है कि जब ये मुकाबला खेला जा रहा था तो उस दौरान बतौर अतिथि स्थानीय सपा विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान भी मौके पर मौजूद थे। अहमद खान मुरादाबाद स्थित एकता विहार में रहते थे। उनकी हार्ट अटैक से मौत की खबर सुनते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। अहमद अपने पीछे पत्नी, 2 बच्चे, एक भाई और एक बहन को छोड़ गए हैं।
