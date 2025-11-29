10 साल से इस पाकिस्तानी का नहीं तोड़ पाया है कोई रिकॉर्ड, रांची वनडे में रोहित शर्मा के पास मौका

भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Photo-IANS)
Rohit Sharma ODI Sixes: भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें 30 नवंबर को रांची में वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेलेंगी। यह मैच कई मायनों में खास होने वाला है। एक तरफ टीम इंडिया टेस्ट सीरीज की निराशा पीछे छोड़कर नई शुरुआत करना चाहेगी, तो दूसरी ओर रोहित शर्मा के पास वनडे क्रिकेट में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अब तक भारत के लिए 276 वनडे मैच खेले हैं और 49.22 की औसत से 11,370 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने अब तक 349 छक्के लगाए हैं। अगर वह रांची में 3 छक्के और लगा देते हैं तो वह शाहिद अफरीदी के उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे, जो सालों से कोई भी नहीं तोड़ पाया है।
रोहित शर्मा अब तक वनडे में 349 छक्के उड़ा चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने 398 मैच खेलने के बाद 351 छक्के लगाए हैं और वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। ऐसे में अगर रांची में खेले जाने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले वनडे में रोहित के बल्ले से तीन छक्के निकलते हैं तो नया इतिहास बन जाएगा। रांची की पिच पर बल्लेबाजी करना आसान माना जाता है, ऐसे में रोहित शर्मा के लिए यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है।
टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले रोहित शर्मा अब सिर्फ वनडे मैच खेलते हैं और पिछली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता था। रोहित शर्मा का साउथ अफ्रीका से खास कनेक्शन रहा है। 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू करने वाले रोहित ने पहला टी20 वर्ल्डकप साउथ अफ्रीका में जीता। उन्होंने 2024 में कप्तान के तौर पर पहला टी20 वर्ल्डकप साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही जीता। ऐसे में उम्मीद है कि रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड इसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाकर उस कनेक्शन को और खास बना लेंगे।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया वनडे सीरीज में जीत हासिल कर हिसाब बराबर करना चाहेगी। दोनों टीमों के वनडे आंकड़ों की बात की जाए, तो साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी नजर आता है। टीम इंडिया ने 40 मैच जीते हैं, जबकि 51 मैच साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किए हैं। 3 मुकाबलों का नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में इस सीरीज को जीतकर टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना वनडे रिकॉर्ड भी सुधारना चाहेगी।
