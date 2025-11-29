10 साल से इस पाकिस्तानी का नहीं तोड़ पाया है कोई रिकॉर्ड, रांची वनडे में रोहित शर्मा के पास मौका

Rohit Sharma ODI Sixes: भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें 30 नवंबर को रांची में वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेलेंगी। यह मैच कई मायनों में खास होने वाला है। एक तरफ टीम इंडिया टेस्ट सीरीज की निराशा पीछे छोड़कर नई शुरुआत करना चाहेगी, तो दूसरी ओर रोहित शर्मा के पास वनडे क्रिकेट में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अब तक भारत के लिए 276 वनडे मैच खेले हैं और 49.22 की औसत से 11,370 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने अब तक 349 छक्के लगाए हैं। अगर वह रांची में 3 छक्के और लगा देते हैं तो वह शाहिद अफरीदी के उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे, जो सालों से कोई भी नहीं तोड़ पाया है।