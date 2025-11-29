Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

10 साल से इस पाकिस्तानी का नहीं तोड़ पाया है कोई रिकॉर्ड, रांची वनडे में रोहित शर्मा के पास मौका

India vs South Africa: भारत के लिए रोहित शर्मा ने अब तक 276 वनडे मैच खेले हैं और 11,370 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 33 शतक और 59 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 29, 2025

Rohit Sharma

भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Photo-IANS)

Rohit Sharma ODI Sixes: भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें 30 नवंबर को रांची में वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेलेंगी। यह मैच कई मायनों में खास होने वाला है। एक तरफ टीम इंडिया टेस्ट सीरीज की निराशा पीछे छोड़कर नई शुरुआत करना चाहेगी, तो दूसरी ओर रोहित शर्मा के पास वनडे क्रिकेट में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अब तक भारत के लिए 276 वनडे मैच खेले हैं और 49.22 की औसत से 11,370 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने अब तक 349 छक्के लगाए हैं। अगर वह रांची में 3 छक्के और लगा देते हैं तो वह शाहिद अफरीदी के उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे, जो सालों से कोई भी नहीं तोड़ पाया है।

बस 3 छक्के दूर

रोहित शर्मा अब तक वनडे में 349 छक्के उड़ा चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने 398 मैच खेलने के बाद 351 छक्के लगाए हैं और वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। ऐसे में अगर रांची में खेले जाने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले वनडे में रोहित के बल्ले से तीन छक्के निकलते हैं तो नया इतिहास बन जाएगा। रांची की पिच पर बल्लेबाजी करना आसान माना जाता है, ऐसे में रोहित शर्मा के लिए यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है।

टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले रोहित शर्मा अब सिर्फ वनडे मैच खेलते हैं और पिछली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता था। रोहित शर्मा का साउथ अफ्रीका से खास कनेक्शन रहा है। 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू करने वाले रोहित ने पहला टी20 वर्ल्डकप साउथ अफ्रीका में जीता। उन्होंने 2024 में कप्तान के तौर पर पहला टी20 वर्ल्डकप साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही जीता। ऐसे में उम्मीद है कि रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड इसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाकर उस कनेक्शन को और खास बना लेंगे।

वापसी के लिए बेकरार टीम इंडिया

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया वनडे सीरीज में जीत हासिल कर हिसाब बराबर करना चाहेगी। दोनों टीमों के वनडे आंकड़ों की बात की जाए, तो साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी नजर आता है। टीम इंडिया ने 40 मैच जीते हैं, जबकि 51 मैच साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किए हैं। 3 मुकाबलों का नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में इस सीरीज को जीतकर टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना वनडे रिकॉर्ड भी सुधारना चाहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

रोहित शर्मा

Published on:

29 Nov 2025 08:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 10 साल से इस पाकिस्तानी का नहीं तोड़ पाया है कोई रिकॉर्ड, रांची वनडे में रोहित शर्मा के पास मौका

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस नंबर पर खेलेंगे केएल राहुल? मैच से पहले कप्तान ने दिया बता

KL Rahul and Virat Kohli
क्रिकेट

फाफ डुप्लेसी ने अचानक छोड़ा IPL, वजह है पाकिस्तान का ये लीग, भारत के लिए कही बड़ी बात

Faf Du Plessis
क्रिकेट

‘मानसिक रूप से सबसे इनसिक्योर इंसान’, क्यों गौतम गंभीर इस वर्ल्ड कप विजेता कोच की नजर में हैं सबसे ‘कमज़ोर’ क्रिकेटर

Gautam Gambhir
क्रिकेट

IND vs SA 1st ODI: रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा ओपनिंग? नंबर 4 के लिए इन 2 खिलाड़ियों के बीच रेस

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record
क्रिकेट

Ashes 2025-26: इंग्लैंड के लिए बुरी खबर, एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से तेज गेंदबाज रह सकता है बाहर

Mark Wood
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.