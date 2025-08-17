ग्लेन मैक्सवेल बने टी20 में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े मैच विनर, तोड़ा शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड

मैक्सवेल को उनकी यादगार पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' दिया गया। मैक्सवेल के अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर का यह 12वां 'प्लेयर ऑफ द मैच' खिताब था। मैक्सवेल ने डेविड वॉर्नर की बराबरी की। वॉर्नर भी टी20 में 12 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीत चुके हैं। हालांकि उन्होंने 110 मैचों में ये कारनामा किया था लेकिन मैक्सवेल ने 124वें मैच में उनके रिकॉर्ड की बराबरी की है और उन्होंने गेंद से भी कमाल करते हुए 49 विकेट चटकाए हैं, जो उन्हें ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मैच विनर साबित करता है।