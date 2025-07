पिछले 5 सालों में विदेशों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय, ऋषभ पंत ने सबको छोड़ दिया पीछे

Most Run in Away Test for India Since 2020: टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर है जहां 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से पीछे चल रही है। हालांकि इस सीरीज में दोनों टीमों की तुलना में भारतीय बल्लेबाजों ने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है लेकिन अगर खराब प्रदर्शन की बात की जाए तो उसमें भी टीम इंडिया के बल्लेबाज आगे मिलेंगे। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इस सीरीज में 500 रन भी बनाए हैं और 170 पर भी ढेर हुई है। इस सीरीज में 2406 रन बनाने वाली टीम इंडिया इंग्लैंड के 2095 रन से काफी आगे है लेकिन सीरीज में 2-1 से पीछे है।