IND U19 vs NZ U19: वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम, छोड़ सकते हैं शुभमन गिल को पीछे

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:00 बजे से शुरू होगा, जिसे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देखा जा सकता है। इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर भी उपलब्ध होगी। भारत और न्यूजीलैंड की अंडर-19 टीमें पहले ही सुपर सिक्स में जगह बना चुकी हैं। हालांकि न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट में अब तक कोई भी मैच नहीं जीत पाई है, क्योंकि उसके दोनों शुरुआती मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गए थे। वहीं भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में यूएसए को हराया था और दूसरे मैच में बांग्लादेश को मात दी थी।