Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

रोहित शर्मा के नाम वनडे में सबसे ज्याद छक्के, जानें टॉप 10 में टीम इंडिया के कितने बल्लेबाज शामिल

Most Sixes in ODI Career: 30 नवंबर 2025 को रांची के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वनडे इतिहास का एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 30, 2025

Rohit Sharma Smashed Six

रोहित शर्मा (फोटो- IANS)

Most Sixes in ODI Cricket: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला गया। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 3 छक्के लगाए और वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल कर लिया। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नाम 398 मुकाबलों में 349 छक्के दर्ज हैं।

रोहित शर्मा (भारत) – 351 छक्के

    आधुनिक क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक रोहित शर्मा ने रांची में कमाल की पारी खेली और इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। उनके पुल शॉट और बैकफुट के दमदार स्ट्रोक की पूरी दुनिया दीवानी है। 277 वनडे मैचों में 351 छक्के लगाकर रोहित ने वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्स मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रांची में खेले गए पहले वनडे में लगाए 3 छक्कों ने उन्हें इस लिस्ट में टॉप पर पहुंचा दिया।

    शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) – 349 छक्के

      पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी वनडे क्रिकेट के सबसे खतरनाक स्ट्राइकर्स में से एक माने जाते हैं। उनका स्ट्राइक रेट और लंबे छक्के मारने की क्षमता उन्हें इस लिस्ट में स्पेशल बनाती है। अफरीदी के नाम 398 मैचों में 349 छक्के दर्ज हैं। उन्होंने साल 2015 में आखिरी वनडे खेला था।

      क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) – 331 छक्के

      साल 2019 में वनडे क्रिकेट को अलविदा कहने वाले यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल व्हाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बड़े हिटर रहे हैं। उनकी पावर हिटिंग और लंबे-लंबे सिक्सेस की आज भी दुनिया कायल है। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में गेल तीसरे स्थान पर हैं। उनके नाम 331 छक्के दर्ज हैं।

      सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) – 270 छक्के

      श्रीलंका के दिग्गज सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या को वनडे फॉर्मेट में पावरप्ले की परिभाषा बदलने के लिए जाना जाता है। उनकी आक्रामाक शुरुआत कई बार मैच का रुख पलट देती थी। जयसूर्या ने अपने करियर में 270 छक्के लगाए।

      महेंद्र सिंह धोनी (भारत) – 229 छक्के

        टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान एमएस धोनी इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। धोनी व्हाइट बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए हमेशा के फिनिशर के तौर पर खेले। उन्होंने ने 350 मैचों में 229 छक्के जड़े हैं।

        सचिन और गांगुली भी लिस्ट में

        इन पांच बल्लेबाडों के अलावा टॉप-10 लिस्ट में इग्लैंड के इयोन मॉर्गन (220), साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स (204), न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैक्कलम (200), भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (195) और सौरव गांगुली (190) शामिल हैं।

        खबर शेयर करें:

        Join Arovia on WhatsApp

        संबंधित विषय:

        Cricket News

        Published on:

        30 Nov 2025 05:28 pm

        Hindi News / Sports / Cricket News / रोहित शर्मा के नाम वनडे में सबसे ज्याद छक्के, जानें टॉप 10 में टीम इंडिया के कितने बल्लेबाज शामिल

        बड़ी खबरें

        View All

        क्रिकेट

        खेल

        ट्रेंडिंग

        रोहित-विराट के बाद इन 2 बल्लेबाजों ने रांची में मचाया धमाल, साउथ अफ्रीका के सामने विशाल लक्ष्य

        IND vs SA 1st ODI Ranchi
        क्रिकेट

        MS Dhoni के घर में Virat Kohli का बजा डंका, अफ्रीकी गेंदबाजों के छूटे पसीने, बनाया नया कीर्तिमान

        Virat Kohli 52nd odi centiury ind v sa ranchi
        क्रिकेट

        Most Sixes in ODI Cricket: रांची में रोहित शर्मा ने मचाया कोहराम, तोड़ दिया वनडे इतिहास का ये बड़ा रिकॉर्ड

        Rohit Sharma Most ISxes in ODI
        क्रिकेट

        अभिषेक शर्मा के बाद ईशान किशन ने ठोका तूफानी शतक, 226 की स्ट्राइक रेट से कूट दिए इतने रन

        Ishan Kishan Celebrating 100 in ODI (Photo- IANS)
        क्रिकेट

        इमरान खान का यह जिगरी भारतीय दोस्त भी काट चुका है जेल, क्रिकेट से सियासत तक का सरहद पार कनेक्शन

        Imran Khan Sidhu Friendship
        विदेश
        Play Store

        DOWNLOAD ON

        Play Store

        App Store

        DOWNLOAD ON

        App Store

        TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
        Patrika Site Logo

        Trending Topics

        Bihar Elections 2025

        PM Modi

        Women's World Cup 2025

        Top Categories

        राष्ट्रीय

        मनोरंजन

        स्वास्थ्य

        राजस्थान

        मध्य प्रदेश

        Legal

        Privacy Policy

        Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

        This website follows the DNPA’s code of conduct

        Code of Conduct

        About Us

        Grievance Policy

        RSS

        Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.