रोहित शर्मा के नाम वनडे में सबसे ज्याद छक्के, जानें टॉप 10 में टीम इंडिया के कितने बल्लेबाज शामिल

आधुनिक क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक रोहित शर्मा ने रांची में कमाल की पारी खेली और इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। उनके पुल शॉट और बैकफुट के दमदार स्ट्रोक की पूरी दुनिया दीवानी है। 277 वनडे मैचों में 351 छक्के लगाकर रोहित ने वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्स मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रांची में खेले गए पहले वनडे में लगाए 3 छक्कों ने उन्हें इस लिस्ट में टॉप पर पहुंचा दिया।