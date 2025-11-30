रोहित शर्मा के नाम वनडे में सबसे ज्याद छक्के, जानें टॉप 10 में टीम इंडिया के कितने बल्लेबाज शामिल

रोहित शर्मा (फोटो- IANS)
Most Sixes in ODI Cricket: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला गया। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 3 छक्के लगाए और वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल कर लिया। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नाम 398 मुकाबलों में 349 छक्के दर्ज हैं।
आधुनिक क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक रोहित शर्मा ने रांची में कमाल की पारी खेली और इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। उनके पुल शॉट और बैकफुट के दमदार स्ट्रोक की पूरी दुनिया दीवानी है। 277 वनडे मैचों में 351 छक्के लगाकर रोहित ने वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्स मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रांची में खेले गए पहले वनडे में लगाए 3 छक्कों ने उन्हें इस लिस्ट में टॉप पर पहुंचा दिया।
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी वनडे क्रिकेट के सबसे खतरनाक स्ट्राइकर्स में से एक माने जाते हैं। उनका स्ट्राइक रेट और लंबे छक्के मारने की क्षमता उन्हें इस लिस्ट में स्पेशल बनाती है। अफरीदी के नाम 398 मैचों में 349 छक्के दर्ज हैं। उन्होंने साल 2015 में आखिरी वनडे खेला था।
साल 2019 में वनडे क्रिकेट को अलविदा कहने वाले यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल व्हाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बड़े हिटर रहे हैं। उनकी पावर हिटिंग और लंबे-लंबे सिक्सेस की आज भी दुनिया कायल है। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में गेल तीसरे स्थान पर हैं। उनके नाम 331 छक्के दर्ज हैं।
श्रीलंका के दिग्गज सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या को वनडे फॉर्मेट में पावरप्ले की परिभाषा बदलने के लिए जाना जाता है। उनकी आक्रामाक शुरुआत कई बार मैच का रुख पलट देती थी। जयसूर्या ने अपने करियर में 270 छक्के लगाए।
टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान एमएस धोनी इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। धोनी व्हाइट बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए हमेशा के फिनिशर के तौर पर खेले। उन्होंने ने 350 मैचों में 229 छक्के जड़े हैं।
इन पांच बल्लेबाडों के अलावा टॉप-10 लिस्ट में इग्लैंड के इयोन मॉर्गन (220), साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स (204), न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैक्कलम (200), भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (195) और सौरव गांगुली (190) शामिल हैं।
