WTC Most Sixes: WTC इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बने ऋषभ पंत, रोहित-विराट रह गए काफी पीछे

Most Sixes by Indian in WTC: भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने हेडिंग्ले में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की पहली पारी में 134 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 छक्के लगाए।