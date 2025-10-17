रजत पाटीदार की कप्तानी पारी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ठोका पहला दोहरा शतक

मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में मध्य प्रदेश के खिलाफ पंजाब ने पहली पारी में 232 रन बनाए। इसके जवाब में मध्य प्रदेश 155 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। ऐसे में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर उतरे। उन्होंने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और मध्य प्रदेश को पहली पारी में पंजाब पर बढ़त दिलाई।