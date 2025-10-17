रजत पाटीदार की कप्तानी पारी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ठोका पहला दोहरा शतक

रजत पाटीदार, कप्तान, मध्य प्रदेश (File Photo Credit - IANS)
MP vs PNJB, Ranji Trophy 2025-26: मध्य प्रदेश और पंजाब के बीच रणजी ट्रॉफी ग्रुप-बी एलीट मुकाबला इंदौर के एमराल्ड हाई स्कूल ग्राउंड में खेला जा रहा है। इस मैच में शुक्रवार को मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट का अपना पहला दोहरा शतक ठोका।
हाल ही मध्य प्रदेश के सभी प्रारूपों के कप्तान नियुक्त किए गए रजत पाटीदार ने पंजाब के खिलाफ पहली पारी में 332 गेंदों का सामना किया और 26 चौके की मदद से नाबाद 205 रन की पारी खेली। इससे पहले फर्स्ट क्लास में उनकी सर्वोच्च पारी 196 रन थी, जिसे उन्होंने रणजी सीजन 2018 में तमिलनाडु के खिलाफ खेली थी।
मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में मध्य प्रदेश के खिलाफ पंजाब ने पहली पारी में 232 रन बनाए। इसके जवाब में मध्य प्रदेश 155 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। ऐसे में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर उतरे। उन्होंने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और मध्य प्रदेश को पहली पारी में पंजाब पर बढ़त दिलाई।
मध्य प्रदेश ने तीसरे दिन स्टंप्स तक पहली पारी में 8 विकेट पर 519 रन बना लिए थे। इस तरह रजत पाटीदार की टीम ने पंजाब पर 287 रन की बढ़त बना ली थी। क्रीज पर रजत पाटीदार और अरशद खान (60 रन) जमे हुए हैं।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने 72 फर्स्ट क्लास मैचों की 123 इनिंग में कुल 5,196 रन बनाए हैं, जिसमें 15 शतक और 27 अर्द्धशतक शामिल हैं।
