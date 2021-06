धोनी ने पुणे में खरीदा नया घर, 9 साल पुराना ट्वीट हुआ वायरल

नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल अपने एक नए घर को लेकर चर्चा में हैं। उनका एक घर तो मुंबई में बनकर तैयार हो रहा है और इस बीच खबर आ रही है कि उन्होंने पुणे के पिंपरी-चिंचवाड़ में नया घर खरीदा है। आईपीएल 2021 के स्थगित होने के बाद धोनी इन दिनों अपने परिवार के साथ रांची वाले फॉर्म हाउस में समय बिता रहे हैं।

