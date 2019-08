आर्मी के ड्रेस में बल्ले पर ऑटोग्राफ देते महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर हुई वायरल

श्रीनगर : भारतीय क्रिकेट टीम ( Indian cricket team ) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ( Mahendra Singh Dhoni ) टेरिटोरियल आर्मी के साथ दक्षिण कश्मीर में जुड़ गए हैं और अपनी ड्यूटी ज्वॉइन कर ली है। इस बीच उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी एक बल्ले पर ऑटोग्राफ देते नजर आ रहे हैं।

क्रिकेट से दो महीने के ब्रेक पर हैं धोनी

अपनी आर्मी ट्रेनिंग के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया से दो महीने का ब्रेक ले रखा है। वह 15 अगस्त तक 106 टीए बटालियन (पैरा) के साथ रहेंगे और सैनिकों की तरह काम करेंगे। धोनी श्रीनगर पहुंच कर इंडियन आर्मी के साथ अपनी ड्यूटी ज्वॉइन कर चुके हैं। सेना के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी यूनिट से जुड़ चुके हैं। जहां महेंद्र सिंह धोनी ने ड्यूटी ज्वॉइन की है, वह इलाका आतंकवाद से प्रभावित है।

हसन अली की भारतीय लड़की शामिया आरजू से ही होगी शादी, दुल्हन के लिए खरीदा घर

बेसिक ट्रेनिंग की पूरी

इससे पहले सेना प्रमुख विपिन रावत ने कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी बेसिक ट्रेनिग पूरी कर ली है और उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करने की इच्छा जताई है। रावत ने कहा था कि जब एक भारतीय सेना की वर्दी पहनना चाहता है तो उसे इससे जुड़े सभी कामों को करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। धोनी ने ट्रेनिंग पूरी कर ली है और वह इस काम को पूरा करने में सक्षम हैं।

दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े मयंक मारकंडे, मुंबई इंडियंस के हुए स्टेफाने रदरफोर्ड

Here comes the 1st exclusive picture of #LtColonelDHONI From Srinager. 😍❤️ pic.twitter.com/gbZtqyQETJ