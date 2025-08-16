एमएस धोनी को आतंकवादी कहते थे साथी खिलाड़ी, जब ‘माही’ के बारे में इस खिलाड़ी ने खोला बड़ा राज़

धोनी को चाहने वालों ने उन्हें कई उपनाम दिए हैं लेकिन क्या आपको पता है कि धोनी को आतंकवादी भी कहा जाता था। एमएस धोनी के करीबी दोस्त और बिहार टीम के साथी सत्यप्रकाश ने स्पोर्टस्टार के साथ बातचीत के दौरान एक दिलचस्प किस्सा साझा किया था। उन्होंने कहा, "हम उन्हें (MS Dhoni को) आतंकवादी कहते थे। वह 20 गेंदों में 40-50 रन ठोक देते थे। लेकिन जब उन्होंने देश के लिए खेला और अपना नज़रिया बदला तो वह एक संत बन गए। वह एक अच्छे लर्नर हैं।"