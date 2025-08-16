Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

एमएस धोनी को आतंकवादी कहते थे साथी खिलाड़ी, जब ‘माही’ के बारे में इस खिलाड़ी ने खोला बड़ा राज़

90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 मुकाबले खेलने वाले धोनी ने लगभग 14 साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला और कई कीर्तिमान अपने नाम किए। उन्होंने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 15 हजार से ज्यादा रन बनाए और विकेट के पीछे 600 से ज्यादा कैच लपके।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 16, 2025

MS Dhoni Retirement
सीएसके के कप्‍तान एमएस धोनी। (फोटो सोर्स: @/ChennaiIPL)

महेंद्र सिंह धोनी को आपने आज तक माही, कैप्टेन कूल, फिनिशर जैसे उपनामों से जानते होंगे लेकिन क्या आपको पता है कि इसी कैप्टेन कूल को कभी आतंकवादी भी कहा जाता था। ये नाम उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उन्ही के टीम के साथियों ने दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम को एक टी20 वर्ल्डकप, एक वनडे वर्ल्डकप और एक चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाने वाले धोनी ने 2019 में खेले गए वनडे वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार के बाद अंतरराष्ट्रीय पिच पर कदम नहीं रखा।

धोनी ने भारतीय क्रिकेट फैंस को वो सारी खुशियां दीं, जिसके लिए वो सालों से तरस रहे थे। 2007 में टी20 वर्ल्डकप में खिताबी जीत से जो महागाथा शुरू हुई, वो 2019 में खत्म हो गई। उनके संन्यास की खबर ने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। फिलहाल धोनी आईपीएल खेल रहे हैं और इस लीग को भी वो कभी भी अलविदा कह सकते हैं। धोनी के करोड़ों फैंस हैं और ये फैंस न सिर्फ भारत में बल्कि देश के बाहर भी हैं।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025: इस रिकॉर्ड्स से बल्लेबाजों को लगता है डर! हार्दिक पंड्या का भी दर्ज हो चुका है नाम
क्रिकेट
Axar Patel and Hardik Pandya

क्यों कहते थे धोनी को 'आतंकवादी'

धोनी को चाहने वालों ने उन्हें कई उपनाम दिए हैं लेकिन क्या आपको पता है कि धोनी को आतंकवादी भी कहा जाता था। एमएस धोनी के करीबी दोस्त और बिहार टीम के साथी सत्यप्रकाश ने स्पोर्टस्टार के साथ बातचीत के दौरान एक दिलचस्प किस्सा साझा किया था। उन्होंने कहा, "हम उन्हें (MS Dhoni को) आतंकवादी कहते थे। वह 20 गेंदों में 40-50 रन ठोक देते थे। लेकिन जब उन्होंने देश के लिए खेला और अपना नज़रिया बदला तो वह एक संत बन गए। वह एक अच्छे लर्नर हैं।"

इंटरनेशनल पिच पर जब धोनी ने शुरुआत की थी तो वह काफी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने खेल के अनुरूप खुद को ढालना शुरू किया और भारतीय क्रिकेट इतिहास के बेस्ट फिनिशर में से एक बन गए। हालांकि धोनी को कई धीमी पारियों के लिए आलोचना भी झेलनी पड़ीं लेकिन कई बार आक्रामक बैटिंग ने उन्हें रातों रात चमकाया भी।

धोनी के शानदार आंकड़े

90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 मुकाबले खेलने वाले धोनी ने लगभग 14 साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला और कई कीर्तिमान अपने नाम किए। उन्होंने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 15 हजार से ज्यादा रन बनाए और विकेट के पीछे 600 से ज्यादा कैच लपके। 2 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू करने वाले धोनी ने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे वर्ल्डकप सेमीफाइनल खेलकर संन्यास ले लिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

16 Aug 2025 08:26 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एमएस धोनी को आतंकवादी कहते थे साथी खिलाड़ी, जब ‘माही’ के बारे में इस खिलाड़ी ने खोला बड़ा राज़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.