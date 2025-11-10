Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान के हांगकांग सिक्सेज जीतने पर मुहम्मद शहजाद ने पंड्या के अंदाज में मनाया जश्न, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

Muhammad Shahzad copies Hardik Pandya Celebration: पाकिस्‍तान ने छठी बार हांगकांग सिक्‍सेज का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस जीत की खुशी में मुहम्‍मद शहजाद ने हार्दिक पंड्या के मशहूर सेलिब्रेशन को कॉपी किया, जिसके चलते वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं।

भारत

image

lokesh verma

Nov 10, 2025

Muhammad Shahzad copies Hardik Pandya Celebration

हार्दिक पंड्या का मशहूर सेलिब्रेशन। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/RCBTweets)

Muhammad Shahzad copies Hardik Pandya Celebration: हांगकांग सिक्‍सेज 2025 में अपना पहला ही मुकाबला भारत से हारने वाले पाकिस्‍तान ने खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। पाकिस्तानी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना छठा हांगकांग सिक्सेज खिताब जीता है। इस टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मामूली अंतर से हराया और फाइनल में कुवैत के खिलाफ 43 रनों के अंतर जीत दर्ज की। जीत के बाद मुहम्मद शहजाद का जश्न सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। इस युवा क्रिकेटर ने पिछले साल बारबाडोस में भारत की टी20 विश्व कप जीत के दौरान हार्दिक पंड्या के मशहूर अंदाज को कॉपी किया है।

शहजाद ने ऐसे की पंड्या के मशहूर अंदाज की नकल

तेज गेंदबाज ऑलराउंडर शहजाद ने पंड्या के मशहूर अंदाज की नकल करते हुए जमीन पर ट्रॉफी के साथ कंधे उचकाते हुए पोज दिया। ये फोटो उन्‍होंने अपने आधिकारिक इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। जहां फैंस काफी मजेदार रिएक्‍शन देते हुए उन पर निशाना भी साध रहे हैं। वहीं, शहजाद के जश्न के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्या यह एशिया के प्रमुख सीम ऑलराउंडरों में से एक को सलाम था या दोनों देशों के बीच हाल ही में हुई बातचीत का जवाब था।

शादाब खान को आउट करके पंड्या ने अपनाया था ये अंदाज

दरअसल, यह जश्न मनाने का अंदाज तब चर्चा में आया था, जब पंड्या ने पिछले साल टी20 विश्व कप में भारत की पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर जीत के दौरान शादाब खान को आउट करने के बाद पहली बार पंड्या ने यह अंदाज अपनाया था। भारत की आईसीसी ट्रॉफी जीत के बाद यह अंदाज मशहूर हो गया और इस साल यूएई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के दौरान भी इसे दोहराया गया।

शहजाद ने टूर्नामेंट में लिए सबसे ज्‍यादा विकेट

बता दें कि मुहम्‍मद शहजाद टूर्नामेंट में पाकिस्तान के सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर उभरे है। उन्होंने 7 विकेट अपने नाम किए। शहजाद अंडर-19 स्तर पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर चुके है। लेकिन, उन्होंने अभी तक सीनियर टीम में डेब्‍यू नहीं किया है। उन्होंने हाल ही में प्रेसिडेंट्स कप के फाइनल में पाकिस्तान टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए सुर्खियां बटोरी थीं। जहां उन्होंने एक हैट्रिक समेत पांच विकेट लेने और उसके बाद की पारी में नाबाद शतक बनाने का उल्लेखनीय कारनामा किया था।

एक नजर फाइनल मुकाबले पर

कुवैत के खिलाफ फाइनल में पाकिस्तान शानदार फॉर्म में दिखा। अब्बास अफरीदी की मात्र 11 गेंदों पर 52 रनों की विस्फोटक पारी की बदौलत पाकिस्तान ने 132 रन बनाए। इसके बाद उनके गेंदबाजों ने कुवैत को 93 रनों पर रोक दिया और आसान जीत हासिल करते हुए रिकॉर्ड छठी बार हांगकांग सिक्सेज खिताब अपने नाम किया।

