पाकिस्तान के हांगकांग सिक्सेज जीतने पर मुहम्मद शहजाद ने पंड्या के अंदाज में मनाया जश्न, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

Muhammad Shahzad copies Hardik Pandya Celebration: हांगकांग सिक्‍सेज 2025 में अपना पहला ही मुकाबला भारत से हारने वाले पाकिस्‍तान ने खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। पाकिस्तानी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना छठा हांगकांग सिक्सेज खिताब जीता है। इस टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मामूली अंतर से हराया और फाइनल में कुवैत के खिलाफ 43 रनों के अंतर जीत दर्ज की। जीत के बाद मुहम्मद शहजाद का जश्न सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। इस युवा क्रिकेटर ने पिछले साल बारबाडोस में भारत की टी20 विश्व कप जीत के दौरान हार्दिक पंड्या के मशहूर अंदाज को कॉपी किया है।