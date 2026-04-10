Mukul Choudhary Untold Story: घर बेचा, लोन लिया, जेल गए, अपनों ने ठुकराया फिर भी नहीं मानी हार, रुला देगी मुकुल चौधरी के पिता की ये दास्तां

Mukul Choudhary Untold Story: केकेआर के खिलाफ लगभग हारे हुए मैच में जान डालकर लखनऊ सुपर जायंट्स को अकेले अपने दम पर जिताने वाले मुकुल चौधरी सुर्खियों में हैं। उन्‍होंने इस जीत को अपने पिता को समर्पित किया है, जिन्‍होंने अपना सबकुछ त्‍याग कर बेटे मुकुल में अपने सपने का जिया है। भले ही अब मुकुल चौधरी अब बड़ा नाम बन गए हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि उनके पिता ने क्‍या-क्‍या नहीं किया है। उन्‍होंने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए अपना घर बेचा, लोन लिया, जेल गए और रिश्‍तेदारों के ताने भी सुने, लेकिन कभी हिम्‍मत नहीं हारी। उनकी ये दर्दभरी कहानी आपकी आंखों को नम कर देगी।