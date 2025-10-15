Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

MUM vs J&K: रणजी ट्रॉफी में सरफराज और मुशीर खान के साथ हो गया ‘खेला’, BCCI ने की बड़ी गलती

Ranji Trophy: जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पहले दिन के खेल की समाप्ति के समय मुंबई ने 5 विकेट के नुकसान पर 336 रन बना लिए थे।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 15, 2025

Sarfaraz Khan, Musheer Khan

सरफराज खान और मुशीर खान, क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

MUM vs J&K, Ranji Trophy: घरेलू क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई की टीम जम्मू-कश्मीर के खिलाफ सीजन का पहला मैच श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में खेल रही है। मुंबई की टीम में मुशीर खान और सरफराज खान खेल रहे हैं। दोनों भाई हैं। मैच के दौरान दोनों भाइयों को लेकर बीसीसीआई से एक बड़ी गलती हो गई। बीसीसीआई की गलती चर्चा का विषय बनी हुई है।

मैच में टॉस जम्मू-कश्मीर ने जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने मुशीर खान और आयुष म्हात्रे आए। पारी की तीसरी ही गेंद पर मुशीर खान बिना खाता खोले आउट हो गए। बीसीसीआई की वेबसाइट पर मुशीर खान की जगह सरफराज खान का नाम लिखा था। यह बड़ी गलती थी।

सरफराज मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं, वे पारी की शुरुआत करने आए भी नहीं थे। ऐसे में बीसीसीआई की वेबसाइट के स्कोरबोर्ड पर मुशीर की जगह सरफराज का नाम होना एक बड़ी गलती है। स्कोरबोर्ड पर मुशीर की जगह सरफराज का नाम था और उन्हें औकिब नबी की गेंद पर शून्य पर आउट दिखाया गया था। बाद में इस गलती को सुधार लिया गया।

पहले दिन के खेल की समाप्ति के समय मुंबई ने 5 विकेट के नुकसान पर 336 रन बना लिए थे। सिद्धेश लाड ने शतक लगाया। वो 156 गेंद पर 17 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 116 रन बनाकर आउट हुए। शम्स मुलानी 125 गेंद पर 79 रन बनाकर नाबाद हैं। उनके साथ आकाश आनंद 15 रन बनाकर खेल रहे हैं।

आयुष म्हात्रे 28, अजिंक्य रहाणे 27, और सरफराज खान 42 रन बनाकर आउट हुए। जम्मू-कश्मीर के लिए युधवीर सिंह ने 2 और औकिब नबी और आबिद मुश्ताक ने 1-1 विकेट लिए। सरफराज खान रन आउट हुए थे।

ये भी पढ़ें

जिम्बाब्वे दौरे के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान, टेस्ट में स्टार क्रिकेटर को दिया आराम
क्रिकेट
Rashid Khan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

15 Oct 2025 07:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / MUM vs J&K: रणजी ट्रॉफी में सरफराज और मुशीर खान के साथ हो गया ‘खेला’, BCCI ने की बड़ी गलती

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ऑल टाइम वनडे टीम, जानें किन भारतीयों को मिली जगह

Pat Cummins
क्रिकेट

जिम्बाब्वे दौरे के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान, टेस्ट में स्टार क्रिकेटर को दिया आराम

Rashid Khan
क्रिकेट

ICC Ranking: इब्राहिम जादरान ने लगाई लंबी छलांग, खतरे में गिल की नंबर 1 पोजीशन, राशिद और उमरजई बने नंबर-1

IND vs UAE Match Records
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ICC ने दिया तगड़ा झटका, लगाया जुर्माना

India Women
क्रिकेट

रोहित और विराट को खेलते देखने का यह आखिरी मौका, इस दिग्गज के बयान ने संन्यास की अटकलों को दी हवा

Virat Kohli and Rohit Sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.