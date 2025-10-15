Patrika LogoSwitch to English

जिम्बाब्वे दौरे के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान, टेस्ट में स्टार क्रिकेटर को दिया आराम

AFG vs ZIM: अफगानिस्तान की टीम जिम्बाब्वे दौरे पर मेजबान टीम से एक मात्र टेस्ट और तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलेगी।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 15, 2025

Rashid Khan

राशिद खान, क्रिकेटर, अफगानिस्तान (Photo Credit- IANS)

AFG vs ZIM: जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मात्र टेस्ट और तीन मैचों की टी-20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने बुधवार को अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। एक मात्र टेस्ट के लिए हशमतुल्लाह शाहिदी को कप्तान बनाया गया है, जबकि अनुभवी राशिद खान को इस प्रारूप से आराम दिया गया है। हालाकि राशिद खान जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 सीरीज में अफगानिस्तान की टीम का नेतृत्व करेंगे।

हाल ही में अफगानिस्तान के लिए टी-20 और वनडे में शानदार प्रदर्शन करने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बशीर अहमद भी टीम में अपना स्थान बरकरार रखने में सफल रहे हैं। बशीर अहमद जिम्बाब्वे के पिछले दौरे पर टेस्ट टीम का भी हिस्सा थे।

तेज गेंदबाज जिया उर रहमान शरीफी, बाएं हाथ के स्पिनर शराफुद्दीन अशरफ और घरेलू रेड बॉल सीजन में प्रभावित करने वाले लेग स्पिनर खलील गुरबाज को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है।

इसके अलावा अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर शाहिदुल्लाह कमाल को भी जिम्बाब्वे से होने वाले टेस्ट और टी-20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। इसके अलावा, तेज गेंदबाज इब्राहिम अब्दुलरहीमजई, सेदिकुल्लाह अटल और शम्स उर रहमान को रिजर्व पूल में जोड़ा गया है।

मध्यक्रम के बल्लेबाज इजाज अहमदजई की भी अफगानिस्तान की टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम में वापसी हुई है। इजाज अहमदजई ने 2024 की शुरुआत में टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में डेब्यू किया था। उनके साथ, शाहिदुल्लाह कमाल को सीरीज के टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है।

अफगानिस्तान के जिम्बाब्वे दौरे का कार्यक्रम

जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच एक मात्र टेस्ट मैच 20-24 अक्टूबर तक खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमें तीन मैचों की टी-20 सीरीज में आमने-सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच पहले दो टी-20 मुकाबले क्रमशः 29 और 31 अक्टूबर, जबकि तीसरा मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा। ये सभी मुकाबले हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे।

अफगानिस्तान की टेस्ट टीम

हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, अब्दुल मलिक, अफसर जजई (विकेटकीपर), इकराम अली ख़िल (विकेटकीपर), बहिर शाह, शाहिदुल्लाह कमाल, इस्मत आलम, शराफुद्दीन अशरफ, जिया उर रहमान अकबर, यामीन अहमदजई, जिया उर रहमान शरीफी, खलील गुरबाज और बशीर अहमद। रिजर्व: इब्राहिम अब्दुलरहीमजई, सेदिकुल्लाह अटल और शम्स उर रहमान।

अफगानिस्तान की T20I टीम

राशिद खान (कप्तान), इब्राहिम जादरान (उप-कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, शाहिदुल्लाह कमाल, इजाज अहमद अहमदजई, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, शराफुद्दीन अशरफ, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, बशीर अहमद, फरीद अहमद मलिक और अब्दुल्ला अहमदजई। रिजर्व: एएम ग़ज़नफ़र और फ़रीदून दाऊदज़ई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Hindi News / Sports / Cricket News / जिम्बाब्वे दौरे के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान, टेस्ट में स्टार क्रिकेटर को दिया आराम

