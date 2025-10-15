जिम्बाब्वे दौरे के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान, टेस्ट में स्टार क्रिकेटर को दिया आराम

AFG vs ZIM: जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मात्र टेस्ट और तीन मैचों की टी-20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने बुधवार को अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। एक मात्र टेस्ट के लिए हशमतुल्लाह शाहिदी को कप्तान बनाया गया है, जबकि अनुभवी राशिद खान को इस प्रारूप से आराम दिया गया है। हालाकि राशिद खान जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 सीरीज में अफगानिस्तान की टीम का नेतृत्व करेंगे।