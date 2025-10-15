ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ICC ने दिया तगड़ा झटका, लगाया जुर्माना

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)
ICC has imposed a fine India for maintaining a slow over-rate: आईसीसी ने रविवार को विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 (ICC Women’s odi World Cup 2025) लीग चरण के मैच के दौरान स्लो ओवर रेट के लिए हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की अगुवाई वाली भारतीय टीम पर जुर्माना लगाया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को निर्धारित लक्ष्य से एक ओवर पीछे पाया गया। परिणामस्वरूप, खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, टीम पर मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, जो न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है।
मैदानी अंपायर सू रेडफर्न और निमाली परेरा के साथ-साथ तीसरे अंपायर किम कॉटन और चौथे अंपायर जैकलिन विलियम्स की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद अमीरात आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के मिशेल पेरीएरा की ओर से यह दंड दिया गया।
आईसीसी (ICC) की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है, "आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, खिलाड़ियों को उनकी टीम की ओर से आवंटित समय में प्रत्येक ओवर फेंकने में विफल रहने पर उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।"
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दंड को स्वीकार कर लिया है, इसलिए औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। भारत के लिए यह मुकाबला निराशाजनक रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की और टूर्नामेंट में अपने अजेय क्रम बरकरार रखा।
इस मैच में एलिसा हीली ने शानदार शतक लगाया और 107 गेंदों पर 142 रन बनाया। यह उनका भारत के खिलाफ अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। हीली की कमाल की बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट से जीत हासिल की। एलिसा हीली के शतक से ऑस्ट्रेलिया ने छह गेंद शेष रहते हुए 331/7 का स्कोर बनाया और महिला वनडे विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा सफल लक्ष्य हासिल किया।
भारत पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है और 19 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन कर जीत की पटरी पर लौटने को बेताब होगी।
