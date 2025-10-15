ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ICC ने दिया तगड़ा झटका, लगाया जुर्माना

ICC has imposed a fine India for maintaining a slow over-rate: आईसीसी ने रविवार को विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 (ICC Women’s odi World Cup 2025) लीग चरण के मैच के दौरान स्लो ओवर रेट के लिए हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की अगुवाई वाली भारतीय टीम पर जुर्माना लगाया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को निर्धारित लक्ष्य से एक ओवर पीछे पाया गया। परिणामस्वरूप, खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, टीम पर मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, जो न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है।