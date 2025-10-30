‘मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है’, ऑक्शन से पहले रोहित शर्मा के लिए KKR से जोड़ते हुए मुंबई इंडियंस ने किया ट्विट

Mumbai Indians on Rohit Sharma: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा ने आखिरी 2 वनडे मुकाबलों में कमाल की बल्लेबाजी की और साबित किया की उनके बल्ले में ताकत आज भी पहले जैसी है। वह पहली बार ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। वह अपने करियर में पहली बार वनडे के नंबर वन बल्लेबाज बने। इस दौरान मुंबई इंडियंस ने भी उनके लिए बड़ा बयान दिया है। बता दें कि IPL 2025 के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वह मुंबई इंडियंस से अलग हो जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि फ्रेंचाइजी की ओर से उसी को लेकर ये बयाम जारी किया गया है।