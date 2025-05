MI vs GT Head to Head: मुंबई इंडियंस को डरा सकते हैं गुजरात टाइटंस के आंकड़े, जानें कौन किस पर पड़ा है भारी

GT vs MI Head to Head in IPL: आईपीएल 2025 में मंगलवार 6 मई को मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच बेहद अहम मैच खेला जाएगा। इस सीजन में इन दोनों के बीच हुए पिछले मैच में मेजबान जीटी ने बाजी मारी थी। ऐसे में एमआई हिसाब अपने घर में हिसाब चुकता करना चाहेगी।

भारत•May 05, 2025 / 02:00 pm• lokesh verma

GT vs MI Head to Head Record in IPL: आईपीएल 2025 का लीग चरण अब अपने आखिरी दौर में है। हालांकि अभी तक प्‍लेऑफ की तस्‍वीर साफ नहीं हो सकी है। आगामी कुछ मैचों के बाद प्‍लेऑफ की चारों टीमों के नाम सामने आ जाएंगे। सीजन का 56वां मुकाबला मंगलवार 6 मई को मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में शाम 7.30 बजे से मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। प्‍लेऑफ के लिहाज से महत्‍वपूर्ण इस मैच में दोनों ही टीमें जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगी। इस मैच से पहले इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड जानना जरूरी है।